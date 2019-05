CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Miércoles 23 de mayo de 2019

22/05/2019 - 21:39 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.00 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 ARGENTINA VS. URUGUAY

AMISTOSO FÚTBOL FEMENINO

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

10.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. OBRAS (JUEGO 4)

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SGO. BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOOD TRUCKS

20.00 CORAZÓN DE VINILO

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.3O PASIÓN POR EL TURF

23.00 RINCÓN DE LA EMPANADA

TV





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA

CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.17 LEGO SCOOBY-DOO!. REVENTÓN

EN LA PLAYA

08.42 FIN DE CURSO

10.40 UN VERANO EN PANTALONES 2

12.59 ENAMORÁNDOME DE MI EX

15.20 EL HÉROE DE BERLÍN

17.52 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE

VENGANZA

19.38 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC

PARK

22.06 SE BUSCA

TCM

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.59 LOST - T. 1 - EP. 6 - HOUSE OF THE

RISING SUN

07.43 LOST - T. 1 - EP. 7 - THE MOTH

08.28 LOST - T. 1 - EP. 8 - CONFIDENCE

MAN

09.12 LOST - T. 1 - EP. 9 - RAISED BY

ANOTHER

09.56 LOST - T. 1 - EP. 10 - SOLITARY

10.40 LOST - T. 1 - EP. 11 - ALL THE BEST

COWBOYS HAVE DADDY ISSUES

11.24 LOST - T. 1 - EP. 12 - WHATEVER

THE CASE MAY BE

12.08 LOST - T. 1 - EP. 13 - HEARTS AND

MINDS

12.53 LOST - T. 1 - EP. 14 - SPECIAL

13.38 LOST - T. 1 - EP. 15 - HOMECOMING

14.21 LOST - T. 1 - EP. 16 - OUTLAWS

15.05 TERRENO SALVAJE

16.51 MUNDO ACUÁTICO

19.19 STAR WARS. EPISODIO I - LA

AMENAZA FANTASMA

22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS

23.58 CAZADOR DE HOMBRES

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.00 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,

HORRIBLE, MALO... ¡MU

08.29 EL TURISTA

10.25 TRON. EL LEGADO

12.38 SÍGUEME EL ROLLO

14.56 ¿QUÉ PASÓ AYER?

16.53 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO

DE AZKABAN

19.36 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE

FUEGO

22.30 OTROS PECADOS - T. 1 - EP. 6 -

CUENTOS DE INVIERNO

23.30 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

SPACE

06.00 TRAS LA MÁSCARA

07.25 FLASH POINT

08.35 42

10.47 HORAS CONTADAS

12.47 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

15.25 TRABAJO MORTAL

16.44 TESTIGOS

18.20 POLICÍA DEL TIEMPO

20.09 MÁXIMO RIESGO

22.00 CAPITÁN KÓBLIC

CINECANAL

11.00 GRAN JUEGO

12.15 SÚPER 8

14.15 BABE, EL CHANCHITO VALIENTE

16.00 DIVERGENTE - LA SERIE. LEAL

18.40 HOTEL TRANSYLVANIA

20.20 KUNG FU PANDA 2

22.00 KUNG FU PANDA 3





A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

*MAÑANA, POCHI CHÁVEZ Y EL

PULPO HEREDIA. A PARTIR DE LA

00.00 SE PAGA DERECHO DE ESPECTÁCULO.

SASHA

(RIVADAVIA Y ALMAFUERTE)

*MAÑANA,TRIBUTO A PIMPINELA

CON NATALY Y MATÍAS JUGO.

PARANINFO UNSE

(BELGRANO (S) 1912)

*SÁBADO 25, A LAS 21.30, SE PRESENTARÁ

“VENECIA”, DEL GRUPO

SOCIALIZARTE, CON LA “GRINGA”

COMO INVITADA ESPECIAL CON SU

PERSONAJE “LA POCHA”.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 26, A LAS 18.30, JULIÁN

MIGUELES EN EL CICLO RECITALES

DE SADAIC.

CASA TERRA VIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 24, A PARTIR DE LAS 22,

LLEGA DESDE BUENOS AIRES EL

SHOW DE “LA DESCARGA”.

POLIDEPORTIVO

MUNICIPAL

* SÁBADO 25, A PARTIR DE LAS 19,

ROCK SOLIDARIO CON LAS ACTUACIONES

DE KARANES, TÍO BASTA,

TRIBUTO A SODA STEREO, LA LEGIÓN

CHANGO MANTA, SHALAKOS

Y VOX PÓPULI. ENTRADA $50 Y UN

ALIMENTO NO PERECEDERO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, SUBIRÁ

A ESCENA LA OBRA TEATRAL

EL VESTIDOR, CON ARTURO PUIG

Y JORGE MARRALE.





CINES

SUNSTAR

ALADDIN (3D)

AVENTURA (ATP)

23/05 16:45 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

23/05 21:40 (Cast)

EL CUENTO DE LAS

COMADREJAS (2D)

COMEDIA DRAMÁTICA (+ 13 AÑOS)

23,24/05 18:00 (Cast)

POKEMON DETECTIVE

PIKACHU (2D)

AVENTURA (ATP)

23,24/05 17:00 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

23 al 29/05 19:30 (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

23/05 22:00 (Subt)

LA RAZÓN DE ESTAR

CONTIGO (2D)

AVENTURA (ATP)

23, 24/05 16:05 (Cast) 18:20 (Cast)

BRIGHTBURN: EL HIJO DE

LA OSCURIDAD (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

23/05 20:35 (Subt) 22:35 (Subt)

ALADDIN (2D)

AVENTURA (ATP)

23/05 16:20 (Cast) 19:00 (Cast) 21:45

(Cast)

24/05 16:20 (Cast) 19:00 (Cast) 21:45

(Cast) 00:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

ALADDIN ATP ESTRENO / CASTELLANO

2D 17:10 - 19:30- 19:50 - 20:30

- 22:40

CASTELLANO 3D 16:20

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO

2 APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00

POKEMÓN: DETECTIVE

PIKACHU ATP / CASTELLANO 2D

22:20

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTIT. 2D 22:30 (SOLO JUEVES)

CASTELLANO 3D 19:00

PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN

MIBOLETERIA.COM.AR

VENTA ANTICIPADA

30/05/2019

GODZILLA II: EL REY DE LOS

MONSTRUOS APTA 13 AÑOS /

CASTELL. 2D 17:00- 19:50- 22:30

06/06/2019

X-MEN: DARK PHOENIX

CASTELLANO 2D 22:40