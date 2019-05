FÚNEBRES | 23 de mayo de 2019

22/05/2019 - 21:42 Funebres

Fallecimientos

23/5/19

Raúl Ángel Aramayo

Mario Pastor Figueroa

Orlando Américo Rivero

Telma Castaño (Forres)

Héctor Rubén Uñatez

Nora Angelica Cura de Rafael (Villa Atamisqui)

Wilson Osvaldo Almaraz (La Banda)

Gladi Luisa Guilaña

Mario Nicolás Taborda (Córdoba)

Gladys Noemí Juárez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Querido amigo Dr. José así lo llamaba. Que descanse en paz y el Señor Dios todopoderoso lo tenga en sus brazos pro siempre. Gladys Flinne, sus hijitos Guadalupe, Agostina y Eduardo Espeche. Lo vamos a extrañar.

FIGUEROA, MARIO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Su esposa Norma Farias, sus hijos Sara y Carlos, sus hijos pol. Juan Paz y Celia Jerez y nietos participan con dolor su fallecimineto, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG S.A Y MUTUAL SANTIAGUEÑA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Luz eres y en luz que convertirás, la muerte no existe, la verdad es eterna, yo soy en ti la vida eterna. Su hija Miriam Fernández de Rojo y su esposo Hugo Rojo, sus nietos Maxi, Valentina, Sabrina, Marisol y Joaquín Rojo y tus bisnietos Máximo, Gael e Isabella participan con dolor su fallecimiento.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Luz eres y en luz te convertirás". Su hija Sandra Fernández de Stabio y su hijo político Roberto Stabio, sus nietos Sergio, Mauricio, Martín y Franco y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Te despido madre mia, vas al encuentro de tu hijo y esposo. Su hija Nancy y tus nietos Camila y Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardin del Sol.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. A ti Señor levanto mi alma, Dios mio en ti confio. Su hija Nancy y Hugo, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Sus hijos Myrian, Sandra, Nancy, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados cemet. Jardín del Sol. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (S/V)Nº2. SERVICIO ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Luz eres y en luz te convertirás". Su nieto Maximiliano Fernández y su hija política Natalia Palomo y sus bisnietos Máximo y Gael participan con dolor su fallecimiento.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Querida tía que en paz descanse". Sus sobrinos Roberto y Silvia Gallardo, hijos Alejandra, Ana y Robertito y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Más allá del sol tengo un hogar..." Gracias tía por los bellos momento compartidos. Sus sobrinos Mavel Differding de Pérez, Juan Carlos Differding, Eduardo Differding y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.". Nancy Díaz participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Nancy y acompaña a toda su familia en tan dificil momento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Jorge Lopez Saad y Ana Bianchi acompañan en este dificil momento a su amigo Sergio por el fallecimiento de su abuelita. Que en paz descanse.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Su cuñada Rosi Cordoba, sobrinos Daniel, Gustavo, Mariano y Veronica con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y desean resignación para sus hijas. Gladi ya descansas en paz junto al Señor.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Compañeros de trabajo de su hija Nancy Fernandez, acompañan con dolor el fallecimiento de su Sra. madre y ruegan oraciones en su memoria.

GUILAÑA, GLADI LUISA (Pipiola) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Amada madre de la Sra. Myriam Gladis Fernández elevamos una oración al Padre todo Poderoso por el descanso de su alma y expresamos nuestras mas sinceras condolecías a su familia. Personal de MF (Urquiza) María, Rosi, Fernanda, Belén, Ximena, Natalia, Carla, Giorgina, Graciela, Yesica y Mariana.

GUILAÑA, GLADI LUISA (Pipiola) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. El personal de peluquería MF Show Room: Giorgina, Vanesa, Mónica, Romina, Noelia, Viviana, Mayra, Fabián, y Alicia, acompañamos con profundo dolor a la Sra. Myrian Gladis Fernández y a toda su flia en este difícil momento y piden una oración en memoria de su madre

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Integrantes del equipo San Roque c55 acompañan a su esposo José en tan doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su compañera de Civil 3º Ana Lissi participa con profundo dolor su fallecimientro y acompaña a su esposo e hijos en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su ex compañeras judiciales: María Luisa Alzogaray, Diana Coronel participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Que brille para ella la luz perpetua.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Dra. Analía Páez y familia participa su fallecimiento, rogamos al Señor por su descanso en paz y resignación para su hija Adriana y toda su familia

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Compañeros de trabajo de su hija Adriana del Juzgado Laboral 5ta. Nominación: Silvia Herrera, Estela Beltramino, Walter Reuter, Gabriela Ruiz, Jorge Castillo, Delia Gómez, Eleonora Olivera, Ignació Guzman, Victoria Vanni, Antonela Palavecino, Mariana Araujo, Guillermina Tuma, Teresa Nuno, Roxana Elli, Ignacio Corbalán, Cristina Dominguez, Silvia Segura y Alicia Palavecino participan el fallecimiento de la mamá de su compañera Adriana y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Elda Sanchez Colombo participa con sentido pesar el fallecimiento de la esposa, madre, amiga y excelente colaboradora en la funcion judicial. Descansa en paz.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Federico Alberto, su esposa Yolanda Sotelo, su hijo Cristian participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciada amiga, ruego al Señor, brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos al Señor por su eterno descanso en paz y resignación para su familia. Las Termas.

JUÁREZ, GLADYS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Aunque tu voz y tu andar se hayan apagado en la casa volverán a encenderse siempre en nuestro corazón". Melcy Ocampo, su hijo Felipe Rojas Ocampo participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, GLADYS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Maria V. Banegas de Jugo, sus hijos Dr. Sergio Ramiro, Hernan Federico y Luciano Jugo con sus respectivas flias., participan y acompañan a su hija Maria Sol Lopez Juarez, a sus nietos Jesús y Maria Paz en tan dolorosa perdida., Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, GLADYS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Sus amigas de siempre, promoción 1962, consternadas por su inesperada partida participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, GLADYS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Luis Salomón Dominguez y flia., y Jorge Martin Ruiz y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga Gladys quien vivirá en nuestros corazones.

JUÁREZ, GLADYS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|.Su hija María Sol, h/pol, Luciano Jugo, sus hijitos, nietos Benjamín, María Paz participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 hs en el cemet, Parque de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo Nº 390 (s/v Nº1) ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RIVERO, ORLANDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su esposa Nélida, sus hijos Dario, Daniel, Nicolás, nietos Genaro, Sabina hijos políticos Mariana, Yeni y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 .

ROJAS, RAÚL RAMÓN FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Personal directivo, docente y de maestranza de el colegio secundario Dr. René Favaloro de la ciudad La Banda participa el fallecimiento del esposo de la colega Mónica Hazan, acompaña a su flia. en estos momentos y ruega oraciones en su memoria.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Dale Señor el descanso eterno". Su esposa Mónica Ybañez participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su amada memoria.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás. Sus hermanos Julio, Sonia, Rosa y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Querido hermano. Dios te reciba en sus brazos, porque te bendijo con un corazón inmenso, que permitió dedicar tu vida y amar a Mariano y Lucia como si fueran tus hijos. Tendrás por siempre nuestro reconocimiento, agradecimiento y todo el amor que mereciste. Su hermana Sonia, ruega por tu descanso en paz.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su madre política Clemira Lastra de Ybañez y sus hijos Mauro, Pedro, Carmen, Mónica, Marcela y Julio Ybañez y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Dale Señor el descanso eterno". Su hermano político Mauro Ybañez, su esposa Ercilia Ovejero y sus hijos Marisú y Mauri Ybañez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Dale Señor el descanso eterno". Su hermana política Carmen Ybañez, su esposo Víctor Santillán y sus hijos Augusto y Facundo Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Dale Señor el descanso eterno". Azucena, Juana, Rafael, Ercilia y Ramón Ovejero y sus respectivas flias. participan con profunda tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Las compañeras de la secretaria del Instituto Ntra. Sra. del R. de Fátima: Fernanda, Carolina y Cecilia, acompañan a Sonia ante tan dificil momento. Elevan oraciones por el descanso de su hermano y la resignación de la familia.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. La comunidad educativa del Instituto Ntra. Sra. del Rosario de Fátima (Nivel Secundario), participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Sonia. Elevan oraciones en su memoria.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. El C.P.N Walter Tagliavini, despiden con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Héctor Rubén y eleva oraciones en su memoria. Descansa en paz.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GALVÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/17|. Sus hijos, su esposa y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en el Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse 2 años de su partida a la Casa del Señor.

MEDINA, JOSÉ HUGO (TATO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Sus hermanos José Gregorio Medina y Antonio Eduardo Martel y sus hijos, sobrinos y nietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Sus hijos Hugo y Aldo Hid y sus respectivas familias agradecen a todas las personas que de una u otra manera acompañaron en este doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Virgen del Valle, sito en 12 de octubre entre Congreso y San Juan.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: La distancia nunca nos separará, porque nuestras almas se aman y volveran a estar juntas, en un sueño profundo se unirán. Imposible que nuestro amor muera, miro el inmenso cielo donde me estas esperando, no puedo tenerte pero mis pensamientos vuelan hacia vos para decirte " tu madre te ama, te extraña, no te olvida y quiere estar nuevamente con vos para no separarnos jamas ". Te amaremos por siempre, tus padres, Luis y negry; tus hns Ale y Fabi; tu hija Zafi, tu sobrino Rodri y tu abu pila, nos reuniremos hoy a las 16 hs en la Gruta para elevar una oración con motivo de cumplirse 7 años y 5meses de tu partida. Besos al cielo.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALMARAZ, WILSON OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Su padre Federico Almaraz, su esposa Noemi Gorosito, hija Pricila y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 10:30 hs. en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

LEDESMA DE BERNASCONI, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. Hay quienes traen al mundo una luz tan grande que incluso después de haberse ido esa luz permanece en los que te amamos. Tus hijos Riky y Mony, hijo político Hugo Rocha, nietos Hernán, Sofía, Federico y Delfina, hnos. y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Cristo Rey, al cumplirse un año de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUERO, ROBERTO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Sus hermanos María, Lucia, Francisco, Alicia, sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio San Jerónimo Dpto. Loreto. Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La PLATA 162 TEL 4219787.

CASTAÑO, TELMA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Sus hijos Silvia, Elsa, Nilda ,Alberto, Carlos, nietos y bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 .

CURA DE RAFAEL, NORA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Su esposo Coqui Rafael, sus hijos Dani, Aida, Norita y Rubén, sus nietos Laila y Darío, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio de Villa Atamisqui SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CURA DE RAFAEL, NORA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Tia Noly se que ya no estaras con nosotros pero te llevaremos siempre en nuestros corazones " Que el Señor te reciba en su morada para que goces de la maravilla de su Reino. Sus sobrinos Julio, Sandra, Gabriel y Nahuel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CURA DE RAFAEL, NORA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrina Karina del Valle Bravo y sobrinas nietas Carolina, Guadalupe y Morena, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de Atamisqui.

CURA DE RAFAEL, NORA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Enséñale Señor tu camino y sus pasos seguirán tu huella como lo hizo toda su vida. Su sobrino Julio Ramon Bravo, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de Atamisqui.

CURA DE RAFAEL, NORA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Personal directivo, docente, de maestranza, miembros de la cooperadora y alumnos de la Escuela Nº 717 Justina C. de Gallo participan con dolor su fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo Profesor Daniel Rafael. Se ruega una oración en su memoria.

CURA DE RAFAEL, NORA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Walter Casaubon y flia. Participa con profundo dolor el fallecimiento de la suegra de Aida Casaubon de Rafael. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CURA DE RAFAEL, NORA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Franco Díaz y familia Acuña participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GARNICA, MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Su esposa María Coronel, sus hijos Mario y Beatriz, amigos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Beltrán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. CPN Norberto José Zanni participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. La Cooperativa de Cirugia Laparoscopica participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Jorge, quien siempre se brindó hacia todos nuestros socios, ayudando desinteresadamente. Acompañamos a su familia en este dificil momento. Ruega oracione sen su querida memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". La Sociedad de Cardiología de Sgo. del Estero participa con profunda tristeza el fallecimiento del querido y apreciado Jorgito. Rogamos oraciones en su memoria

LÓPEZ, NILDA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Personal directivo y docente del colegio San Gabriel nivel Primario y Secundario participa con profundo pesar por el fallecimiento de la Sra. madre del director del nivel primario Lic. Pedro Brousser. Elevan una oración en su memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Sus excompañeros de la promoción 1951 del Colegio San José y amigos de toda la vida, Luis José Vella, Dante Acosta, Luis Kairallah y Luis Baldemarca, despiden con un gran abrazo fraternal al inolvidable "Cholo", rogando al Señor le dé eterno descanso de su alma. Acompañamos a la esposa e hijos con profundo dolor por irreparable pérdida y hacemos votos por una pronta y cristiana resignación.

TABORDA, MARIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/5/19|. Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Sus primos José Anibal, Roberto, Isabel, Marisa, Claudia, Rito y Lucía Tofanelli participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

TABORDA, MARIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/5/19|. Señor ya está ante ti, recíbelo con tus brazos de misericordia. Su primo Carlos Oroná y flia participa con dolor su fallecimiento. Choya.

TABORDA, MARIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/5/19|. . Confiamos en tu palabra Señor. Su tío Cesar Serrano, su primo Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.