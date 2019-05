Indican que sólo en remedios se necesitan $2.000 para tratar una infección respiratoria

22/05/2019 - 23:42 Economía

El tratamiento de las afecciones respiratorias y bronquiales que se presentan con la llegada de los primeros días fríos y húmedos que repercuten en la salud de los santiagueños, demanda un presupuesto solo en medicamentos que van desde los $300 hasta los $2.000 en los casos en los que se demandan antibióticos, con remedios que aumentaron de precio hasta un 100% desde el invierno pasado.

La crisis que se vive en diferentes sectores y los incrementos de precios en distintas áreas de la economía, afectan también el acceso a los medicamentos.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Hugo Navarro, expresó en la víspera su preocupación “por la falta de acceso al medicamento de mucha gente en estos momentos, cuando realmente más se los necesita que es en esta época y todo se debe a la situación económica”.

Agregó que “a la gente no le alcanza para comprar remedios y eso lo vemos en las farmacias cuando llegan a comprar, piden una cotización del medicamento y cuando se les menciona el precio, se dan vuelta y se van. Nosotros tratamos de brindar opciones de menor valor, pero muchas veces vienen, preguntan y se van”.

Señaló que si bien la situación es preocupante en los pacientes que poseen una cobertura social, lo es más aún en aquellos que no la tiene y que, no son pocos. “A los que no tienen una cobertura de la seguridad social, son sin duda a los que más les cuesta acceder a un tratamiento”, indicó.

Puntualizó que por estos días, “un tratamiento de un simple resfrío demanda unos $300 en una caja de un antigripal, pero si se tiene que llevar adelante un tratamiento prolongado de una semana de antibióticos inyectables, antifebriles y un expectorante, supera los $2.000 porque cada ampolla de antibiótico cuesta entre $400 y $500 y se necesitan al menos 4 para completar un tratamiento”.

En cuanto al precio de los medicamentos, resaltó que por ejemplo un antibiótico en comprimidos para tratar una infección como el Optamox, tiene un costo de unos $470, los comprimidos para un resfrío, entre $250 y $300. “El crecimiento de los costos es mayor si se necesita una medicación inyectable, por eso un cuadro de infección y fiebre, demanda como mínimo $1.000”, indicó.l