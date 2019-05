“La calificativa es incorrecta, Mayra no dejó a sus hijos solos para que se mueran”

23/05/2019 - 00:36 Policiales

Luego de que Mayra Lazarte -la joven madre detenida por la muerte de sus hijos, al quedar atrapados en el incendio de una habitación de su casa- prestara declaración indagatoria, su abogado defensor sostuvo que “la calificativa es incorrecta”.

El Dr. Pablo Brizuela, representante legal de la joven bandeña, dialogó en exclusiva con EL LIBERAL e informó que es “incorrecta calificación jurídica del hecho atribuido en la imputación”.

El letrado detalló su postura diciendo: “Se le imputa el delito de abandono de persona, calificado por el resultado de muerte y agravado por el vínculo, con relación a sus dos hijos menores de edad, previsto en los artículos 106 y 107 del Código Penal”.

“La pena contemplada para el delito es altísima y equiparable al homicidio simple y bajo este panorama, si la pena aplicable en al supuesto de abandono de persona, es equiparable al homicidio simple, la omisión, que está en la génesis del abandono, debe ser sumamente grave, de manera que sea equiparable a la conducta activa de matar”, sostuvo el letrado.

El Dr. Brizuela, además, recalcó “está demostrado que Mayra dejó a sus hijos solos por el lapso de aproximadamente 15 minutos para concurrir a un cajero electrónico, con la intención de extraer dinero y no de dar muerte a sus hijos de esta insólita manera”.

Intención de matar

Además explicó: “Pensemos, que esta situación no es en absoluto asimilable a la creación de un riesgo equiparable al homicidio simple y el dolo te lo debo. Para que se entienda. La mayoría de los delitos previstos en el Código Penal tienen estructura dolosa activa, que requieren el despliegue de una conducta positiva realizadora del tipo penal con pleno conocimiento de la situación”.

“El abandono de persona es un tipo penal doloso con estructura omisiva, que se caracteriza como un delito de omisión impropia o de comisión por omisión. Concurrir por un breve lapso al cajero automático no es una situación equiparable al hecho de dar muerte mediante una actividad”, expresó.

Además sostuvo que “tampoco dicha situación tiene el significado de dejar morir a los hijos. La figura del abandono de persona es dolosa, es decir que requiere por lo menos el conocimiento actualizado sobre que la omisión producirá el resultado concreto, y tal conocimiento no puede ser meramente potencial”.

Sobre ese concepto ejemplificó: “El caso típico de abandono de persona agravado por el vínculo se da cuando el progenitor deja de alimentar al hijo para causarle la muerte. En este contexto, debemos convenir que nadie concurre al cajero automático, por un breve lapso, esperando con ello causar la muerte de los hijos, y menos de la manera como en el caso se produjo el desenlace”.

Inconcebible

Al finalizar explicó que “debe quedar claro, que la única intención que tenía la madre cuando se marchó al cajero electrónico era extraer dinero y no provocar el semejante resultado que desgraciadamente sobrevino. Incluso, en lo que se refiere al dolo requerido por el abandono, la situación que se presentó es inconcebible, por el escaso período en que la madre estuvo fuera de la vivienda”.

“Algunos podría sostener que la madre, si bien es obvio que no generó el incendio, al marcharse no estuvo presente al cuidado de los hijos; pero tal pensamiento olvida que el abandono es una figura dolosa, y que no está prevista en modalidad culposa como violación del deber de cuidado”, sentenció.

Cabe remarcar que Mayra permanece detenida en la Alcaidía de Mujeres de La Banda. l