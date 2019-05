Argañaraz y Farina quieren podio

23/05/2019 - 01:23 Deportivo

Con motivo de realizarse la tercera fecha de la Fórmula Renault Plus en el “Circuito Internacional de Termas de Río Hondo”, Miguel Argeñaraz retornará como local conduciendo el monoplaza Nº12 del team “Ferreira Motorsport”.

A poco de tal acontecimiento deportivo que llegará este fin de semana, Miguel Argañaraz dejó su punto de vista acerca de su participación.

“Es muy lindo correr cerca de casa, en todo sentido. Es muy difícil y sacrificado muchas veces viajar tantos kilómetros. Estoy emocionado por correr junto a la gente con la que uno convive a diario y que tanto me quiere”, indicó.

Enseguida, Argañaraz elogió al circuito. “El trazado es el mejor del país, tanto en infraestructura como en el dibujo del circuito. Tiene partes rápidas, otras lentas y muy técnicas, que te obligan a estar muy atento a la hora de manejar y también hace que se disfrute mucho a la hora de correr”, contó.

Miguel dijo que lo mejor que le pasó fue correr en la FR Plus. “Es una categoría hermosa y muy competitiva y en lo humano es lo mejor. La amistad que uno logra y el compañerismo más allá de la rivalidad en pista es hermosa. Realmente deportivamente la amo. Me crié ahí y tengo mucho afecto por la categoría. Siempre me abrió las puertas y eso es muy importante, más cuando uno llega desde el interior del país y se siente solo y tiene que competir con chicos que ya tienen una relación y mayor experiencia. Pero nunca me hicieron sentir esa diferencia y con la mayoría soy muy amigo”, advirtió.

El santiagueño desea jugar un buen papel. “Ojalá en este retorno a la categoría pueda lograr un podio y de local, sería ideal, un sueño a cumplir”.

Farina

Por su parte el otro representante local Franco Farina llega precedido de buenos resultados y un meritorio segundo puesto en el campeonato.

“En estos días me siento ansioso y un poco tensionado por la responsabilidad de correr frente a mi gente. Sabemos que muchos amigos y toda la familia estarán en Las Termas este fin de semana, alentando y esperando un buen resultado. El objetivo es cumplir un buen papel por tanta gente que nos ha dado una mano para conseguir el presupuesto, y así estar con todas las posibilidades de tener un gran auto. Queremos pelear bien adelante en los tiempos. El equipo se metió arriba del auto a tratar de solucionar un pequeño problema de falta de velocidad final en las rectas. Lo consiguieron y ahora sólo falta esperar salir a pista para ver cómo estamos con respecto a los autos de punta. Tenemos mucha confianza de lograr un buen ritmo y si lo mantenemos seguro estaremos para el podio”, dijo.l