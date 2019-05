Alberto Fernández “no va a parar hasta incluir” a Massa en unidad peronista

23/05/2019 - 01:34 Política

El ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, Alberto Fernández, afirmó que ‘hasta que no consiga’ a Sergio Massa ‘en la foto final de la unidad’ del peronismo, no va ‘a parar’, y enfatizó que es su ‘mayor deseo’ que eso ocurra.

En diálogo con Futurock, Fernández aseveró que ‘en la foto final de la unidad Sergio falta, porque cuando la gente lo reclama es porque percibe que tiene un caudal de votos propios, y que no percibe en Roberto Lavagna o en Juan Manuel Urtubey’.

‘Hasta que no lo consiga no voy a parar; ojalá no me decepcione; mi mayor deseo es que eso ocurra’ expresó el dirigente, cercano a la ex presidenta, sobre un eventual acercamiento con Massa.

“Ojalá esté incluido Massa. Esta mañana (por ayer) hablé con Sergio. Obviamente que quisiera que se incorpore, lo he dicho muchas veces, no ahora. De su generación, es el hombre que más se preparó. No hay ningún motivo para no tratar de sumarlo. Sólo puede aportar”, opinó en declaraciones a Radio Con Vos.

Según Fernández, están en tratativas para el armado electoral. “Estamos hablando, estamos viendo. El escenario político se ha conmovido y se han reorganizado las fuerzas electorales, y la fuerza social, se conmovió y se reubicó. Hay que dejar de pasar el terremoto y dejar seguir”.l