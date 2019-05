No habrá servicio de transporte de colectivos el 25 ni el 29 por el paro

23/05/2019 - 01:43 Política

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que no habrá colectivos el 25 de mayo porque continuarán con la medida de no trabajar los feriados y que se adhieren al paro del 29 de mayo convocado por la CGT, medidas que tendrán la misma repercusión en Santiago y en todo el país.

“El gobierno reconoce nuestro reclamo, pero hasta la fecha no hubo soluciones. Nos tomaremos el descanso del feriado nacional”, aclara el sindicato. Por lo tanto, el sábado 25 y el jueves 29 de mayo no habrá servicios de colectivos ni de ómnibus de media y larga distancia en toda la Argentina. El motivo principal de la adopción de esta medida de fuerza es el pago del impuesto a las Ganancias que afecta en mayor medida a aquellos trabajadores que cumplen funciones en días feriados. En su comunicado, la UTA aclara: “Perdimos nuestro poder adquisitivo. No podemos recuperar nuestro salario real. También notamos que estamos perdiendo nuestra fuente de trabajo; con el agravante de ajuste de impuestos, aumento de gas, luz, agua, alimentos y combustible”.

Lo mismo ocurrió el 30 de abril y el 1º de mayo. El Sindicato decidió no prestar servicios los días y horas que por ley generan ingresos adicionales, argumentado que gran parte de esa retribución se deriva al Fisco por deducciones impositivas “cada vez más fuertes”. Es que todos los ingresos que percibe un trabajador están alcanzados por Ganancias, y el agregado de horas extras o jornadas trabajadas en feriados muchas veces hace que los ingresos adicionales sean “comidos” por el impuesto. Frente a esto, el Gobierno estudia renovar el acuerdo antidespidos y modificar Ganancias: creó una comisión con funcionarios de Hacienda, Producción y Transporte para avanzar en el tema luego del encuentro de gremios del transporte con los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, hace más de un mes. Hubo diálogo con la CGT, pero no hubo acuerdos.l