Fernández: "No voy a dar un indulto, el que lo piensa es un estúpido"

El ex jefe de Gabinete y precandidato a Presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández, aseguró hoy no está entre sus consideraciones darle el indulto a la expresidenta.

"El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie”, expresó en una entrevista concedida a Telenoche, ante las numerosas críticas de la fórmula Fernández-Fernández que indicaban que la estrategia de Cristina es que Alberto llegue a la presidencia para indultarla.

Y agregó: "Si me toca ser Presidente, yo me voy a ocupar de que el primero que tenga un desliz se haga cargo de lo que hace. Para atrás es un tema judicial. Y espero que la Justicia lo resuelva. Argentina no soporta la corrupción".

Finalmente dijo que su plan no es que Cristina "se quede cuatro años tocando la campanita en el Senado", porque ella "tiene mucho para dar, muchas ganas de ayudar y, si tenemos la oportunidad, vamos a hacer las cosas bien. Tenemos que recuperar el sentido de equipo y ahora me tocó jugar de 9".