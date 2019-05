AUDIO | Emiliano Sala y su pase a Cardiff: “Solo le importa la plata, está haciendo todo para que me vaya”

23/05/2019 - 09:25 Deportivo

Las controversia sobre la salida de Emiliano Sala hacia Cardiff siguen sacudiendo al mundo del fútbol, y en las últimas horas el medio francés L'Équipe publicó un audio que expone el disconformismo del delantero.

En el mensaje de voz, del pasado 6 de enero, Sala, que el fatídico 21 de enero pasado perdió la vida en el Canal de la Mancha, manifiesta sus pocas ganas de salir del Nantes, y acusa al presidente del club, Waldemar Kita, de querer venderlo para poder obtener solo un beneficio económico, dejando de lado los objetivos personales del jugador.

"Envié un mensaje a Meissa (representante de Sala) y me contó que habló con Franck Kita (director deportivo). El Nantes quiere venderme porque hay ofertas del Cardiff City. Negociaron para ganar mucha plata. Es un buen contrato pero deportivamente no es interesante. Están haciendo todo para que me vaya, no tengo miedo a irme. Luché toda mi carrera", confesó el ex Girondins de Burdeos.

En referencia a la negociación, el delantero aseguró en el mensaje: "Es verdad que me gustaría encontrar algo interesante a nivel contractual y deportivo, pero muchas veces todo no se puede. No quiero hablar con Kita -apunta al presidente-, porque me voy a enojar. Me quiere vender a Cardiff porque la negociación para él fue estupenda, solo le importa la plata".

Antes de viajar a Gran Bretaña, el atacante dio un panorama global de la situación y dejó en claro su distanciamiento con los dirigentes franceses: "Es todo un quilombo. Aparte de eso, yo no sé más. No sé qué hacer, porque como te digo soy yo quien tiene que levantarse todas las mañanas y ver las caras de esa persona. Pero nadie me mira a mí, a mi interior y a lo que tengo que someterme. Es muy duro... es muy duro, porque tengo la impresión de que no hay mucha gente que se ponga en mi lugar".

Waldemar Kita salió al cruce de los dichos del argentino. "Si realmente quisiera ganar dinero, no es así cómo haría, porque con las comisiones no queda mucho. Si no estuviera muerto, sería muy feliz", declaró.