Watford hará una propuesta formal por Pavón

Watford, el club inglés que cuenta con Roberto Pereyra, convocado por Lionel Scaloni a la Copa América de Brasil 2019, haría una oferta formal por el delantero de Boca, que también es seguido de cerca por Ajax.

Al igual que Nahitan Nández y Agustín Almendra, Cristian Pavón es otro de los jugadores de Boca que cuenta con más chances de emigrar en este mercado de pases y ahora su destino podría estar en Inglaterra, aunque se desconocen los montos de la operación.

Antes del Mundial que se jugó en Rusia el año pasado, en el momento más alto de su carrera, la dirigencia de Boca tasó a Pavón, sondeado también por Ajax, en 50 millones de dólares.

"Me falta ser el que era yo, que agarraba la pelota y no me importaba nada para encarar. Eso se gana jugando, volviendo a intentar cuando no sale una jugada y metiendo goles", había reconocido tras el 0-0 ante Argentinos Juniors por la ida de la semifinal de la Copa de la Superliga.