Pampita quebró en llanto al hablar con Maru Botana sobre la pérdida de sus hijos

Pampita y Maru Botana hicieron llorar a todo el equipo de Pampita Online, al hablar sobre las terribles pérdidas de sus hijos, Blanca y Facundo, respectivamente. La modelo no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto ante las fuertes palabras de la cocinera, que le pedía que "sea feliz".

Todo comenzó cuando Maru dijo que sus hijos hablan de su hermano fallecido y que eso le gusta mucho porque significa que "algo hizo bien". Conmovida, Pampita le realizó una pregunta contundente: “¿Cómo es el dolor y poder contarlo cuando pasan los años?

Y de inmediato continuó con su experiencia: "Yo todavía públicamente no lo hago nunca y digo ‘capaz en unos años’. Yo me quedé muy impactada de tu relato en PH y pensé ‘tal vez con los años yo puedo contar algo distinto que ayude a muchos’. Hoy todavía no. En un sentido me inspiré pensando en cómo será con los años”.

“Me encanta la vida, la disfruto. Amo los chicos, amo la familia y hubiera tenido 20 hijos, disfruto un montón y quiero que ellos sientan lo mismo. Creo que la manera de enfrentar la vida, de llevarla y siento que vos tenés que abrirlo y contarlo. Compartirlo, te va a hacer bien”, respondió Maru muy convencida, mientras Carolina movía su cabeza en señal de negación y decía "Falta mucho para eso".

"Te vas a sentir mucho más acompañada porque hay un montón de mamás que pasaron por lo mismo”, le insistió la cocinera, mientras que la modelo respondió: “Yo ya sé. En lo privado conecto con todas y me escriben un montón, pero en lo público no me siento cómoda”.

Finalmente, todos los compañeros de Pampita se acercaron y le recordaron todos los motivos que tiene para estar bien. "Te mereces ser feliz", le dijo Botana, provocando el llanto de la ex de Vicuña, que se tapó la cara y pidió perdón por no poder contenerse. Mirá el video.