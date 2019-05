Roque Narvaja presentará, en un concierto íntimo en Buenos Aires, su disco “Instrucciones para madurar”

23/05/2019 - 22:10 Pura Vida

El trovador rockero Roque Narvaja estará presentando hoy, en Buenos Aires, canciones de su reciente disco “Instrucciones para madurar”. “Hemos revisitado los inevitables éxitos y los hemos salvado de los arreglos, cosa que es una acción muy humanitaria en favor de la canción”, especificó Narvaja a Télam.

En esa línea estética, el guitarrista, compositor y cantante, de 68 años, señaló que quiere que “las canciones sean escuchadas en su totalidad, en lo que dicen y en lo que sugieren. Mientras que tocar a partir de una banda de pop-rock hace que el volumen y otra euforia sean los protagonistas”.

¿Qué cosas lo motivan a seguir componiendo?

Compongo cuando siento una inspiración genuina y trato de no defraudar a la musa. Tardo en hacer discos porque soy hijo de la inspiración y no voy a buscar esas canciones hasta que me sorprenden y me empujen a hacerlas.

¿Puede decirse que en su último disco reivindica la madurez frente a tanta canción que habita en una eterna madurez?

Muchas veces se escucha una adolescencia tardía y bochornosa, pero yo elijo saber envejecer y crecer, porque siento que hay todo un gesto de nobleza en esas canas y en esas arrugas. Madurar tiene cosas buenas como aceptar situaciones y convivir con los demás.

¿Ponerle músicas a esas ideas es ir contracorriente?

Yo soy un lobo solitario, el llanero solitario. Hago lo que creo que tengo que hacer. Aunque no sea Beethoven, con mis baladas he sabido llevar la música para otro lado diferente al que esperaba la industria y eso molestó y me ha hecho ganar no pocos enemigos.l