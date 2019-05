Tini Stoessel triunfa con “22”

23/05/2019 - 22:12 Pura Vida

La popular cantante argentina Tini Stoessel, quien está próxima a realizar una gira que cerrará en el Luna Park el 18 de octubre, dijo que está “muy feliz con los cambios que las mujeres estamos logrando en la música pop y urbana”.

“Siempre me gustó mucho la cumbia, como buena argentina crecí con ese estilo musical, a todos cuando nacemos nos ponen el cuarteto de Rodrigo y la cumbia de Gilda. Así fue mi crecimiento, formó parte de mi crecimiento. Dije por qué no animarme a esta fusión de reggaetón y cumbia. Aparte, creo que era interesante no solo para mi país, sino también para el exterior. Y fue increíble la respuesta del público y todo lo que está pasando. Con Greeicy hacía mucho tiempo que teníamos ganas de colaborar juntas, me encanta que esta canción sea de dos mujeres, es muy poderosa y con un mensaje especial también. Lo de Pablito Lescano fue porque sabía que era un desafío para mí y tenía ganas de que alguien como él que es como el padre de la cumbia argentina para nosotros nos acompañe. Fue súper importante para mí. Los productores musicales de este tema son Mauricio y Andrés Rengifo, productores musicales del segundo álbum y este tercero. Estoy muy contenta, está llegando a 15 millones de visitas en tan solo una semana, una locura todo lo que está pasando. Estoy súper agradecida, la verdad”, dijo sobre su nueva creación.

¿Y estás grabando un disco nuevo?

Estoy grabando un disco nuevo, así es. No está entero todavía, pero hay varias canciones y ahora a mitad de año vuelvo a EE.UU. para seguir trabajando en este nuevo disco. “22” sería la presentación de lo que va a ser este tercer disco. Todavía no sé la fecha de salida. Sé que quiero ir lanzando más música lo que resta del año.l