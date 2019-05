El gol más triste: Marca el empate de su equipo y elimina al equipo de su padre

23/05/2019 - 23:08 Mundo Web

La historia de Giancarlo Maldonado conmovió al mundo del deporte, luego de que al marcar el gol agónico del empate para su equipo Deportivo Táchira, eliminara a su rival, conjunto dirigido por su padre.

Todo ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando Maldonado se enfrentaba al equipo dirigido por su propio papá, Academia Puerto Cabello, que si ganaba el encuentro hubiese permanecido con chances de participar en la Liguilla del Torneo Apertura 2019.

El partido estaba 2 a 1. Deportivo Táchira, que igualmente no tenía posibilidades de ingresar en la competición, iba perdiendo. Sin embargo, en el minuto 91 Maldonado recibió la pelota en la puerta del área, y a pesar de la marca de tres rivales, logró girar con el balón en los pies, sortear la defensa y lanzar un remate formidable para anotar la igualdad en el marcador.

La euforia desatada en el estadio era total, menos para el autor del gol, quien al instante se puso a llorar porque su padre, Carlos Maldonado, no iba a poder pelear por el título del fútbol local.

Luego del partido el director técnico expresó: "Me siento más que nunca orgulloso del hijo que tengo. En un país donde se perdieron los valores, Giancarlo demostró lealtad hacia los colores que representa y respeto al fútbol".

