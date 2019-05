Un capítulo con varios atractivos

23/05/2019 - 23:37 Amateur

La de mañana será una jornada con varios atractivos en el Torneo Inicial 2019, que hace disputar la Liga Federal.

Se iniciará la segunda fase en las categorías Primera, Seniors y Máster. En Libres se jugará la fecha 2 de la fase final. Y la mayor ingresa en el último tramo de definición.

Los partidos del primer turno comenzarán a las 14.30 y los del segundo turno, a las 16.30.

Programación

En Luz y Fuerza: cancha Nº 1, Dr. Beltrán vs. Barrio Menéndez (Máster) y Copa Aeropuerto vs. Red Star (Maxisenior); cancha Nº 2, El Argentino vs. Pepsi FC (Seniors) y Papelería Pamela vs. Iosep (Maxisenior).

En Polly: cancha Nº 1, Estación de Servicio Anabel vs. Nuevo Beltrán (Seniors) y Dr. Atese vs. 100% Bandeños (Máster); cancha Nº 2, Eroplast FC vs. Rabenar Forres (Primera) y El Desafío vs. Los Gauchos (Seniors).

En Agricultores: Agricultores vs. Amigos x Siempre (Primera) y Casa Maud vs. Beltrán FC (Primera).

En Aranda: Tente FC vs. El Progreso (Primera).

En Talleres (Antajé): Farmacia Abdala vs. Amigos Textiles (Primera) y Antajé FC vs. Adhoc FC (Primera).

En Palermo: Fletes San Luis vs. Bº Juramento (Libres) y Beula Construcciones vs. Julito Repuestos (Máster).

En Aesya: Los Carpas vs. Rabenar Forres (Libres) y Grupo Red vs. Potrero FC (Máster). En Copse: Copse FC vs. Pilchería Max Mar (Senior).

En Los Halcones: cancha Nº 2, Barrio Cáceres vs. El Triángulo (Máster) y Amigos de la Vida vs. Palermo FC (Máster); cancha Nº 3, Matoque FC vs. Huracán FC (Primera) y Panadería Mua vs. Farmacia Plata (Seniors).

En Logística: Copistería Sigma vs. Pje. San Esteban (Máster) y La 22 vs. Campos GNC (Primera).

En Alumni: Los Murciélagos vs. Abogados Cat (Seniors) y Techos Mendieta vs. Roque y Amigos (Máster).

En Bascon: cancha Nº 1, Amigos Matera vs. Nueva Autonomía (Máster) y Los Amigos vs. Necochea FC (Primera); cancha Nº 2, Defensa Civil vs. La Estafeta (Seniors) y Auténticos Piratas vs. Distribuidora Lealcito/Óptica Bella Vista (Maxisenior).

En Atsa: José Ignacio FC vs. Piquito FC (Seniors) y Argentinos Jrs. vs. Tapiales Las Gemelas (Primera).

En Cilindro Cortez: Los Lamentos FC vs. La Católica FC (Primera) y Los Amigos vs. Profe Karen (Seniors).

En Potrerito 2: cancha Nº 1, DJ Kinka vs. La Juve (Libres) y Adi FC vs. Metalúrgica Dorrego (Seniors); cancha Nº 2, Los Tigres vs. Amigos de Lucianita (Libres) y Taller Dany vs. Coca Transp. Santillán (Seniors); cancha Nº 3, Gremio FC vs. Pje. 346 (Libres) y Gremio FC vs. Iosep FC (Primera).

En El Gringo: cancha Nº 1, El Deport vs. Loreto FC (Seniors) y Kovak Automotores vs. Ex Combatientes (Maxisenior); cancha Nº 2, Galpón Maco vs. Juveniles Tronquito (Libres) y Deportivo Rec vs. La Saavedra (Máster).

En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Peluquería Nano (Seniors) y Potencia Diésel vs. Profesores y Amigos (Maxisenior).

En Rivadavia: Rivadavia FC vs. Macroffice FC (Primera) y Veteranos de Malvinas vs. Grasería Fernández (Maxisenior).

En Sayago: MG Diseños vs. Excursionistas FC (Primera) y Posnet Sgo. FC vs. La Bañadera (Seniors).

En Mamita: Profesores de Educación Física vs. San Antonio (Máster) y Salamanca vs. Despensa del Valle (Maxisenior).

En Los Pichones: Cimes FC vs. Flaco y Persa (Primera) y La Juntada vs. Caja Apunse (Seniors).l