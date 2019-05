Continúa el fútbol amateur en la “Capital del Agro”

23/05/2019 - 23:40 Amateur

FERNÁNDEZ, Robles (C) La Asociación programó para mañana sábado la 11ª fecha del torneo Apertura. En tanto, la Superliga disputará el 2º capítulo del Clausura 2019. Ambos cuentan con los auspicios de la Dirección de Deportes de la municipalidad de esta ciudad

La programación de la Asociación es la siguiente. Categoría 40 años. En Sportivo Fernández juegan: El Gateao vs. Triunfadores y Bº Belgrano vs. Triki. En el Vinal: Tigres vs. Trula y Arsenal vs. Wall Mar. En barrio Sur P/U: Villa Elisa vs. Forres y, en el Símbolar: Talleres vs. Bº Sur.

En el Polideportivo Municipal “El Ganso”, en la C50 se miden en cancha Nº 1: 9 de Julio vs. Los Amigos y Gremio vs. Defensores de Huasi. En cancha Nº 2: La Loma vs. Barrio Sur y Trula vs. Wall Mar.

Resultados de la 10ª fecha de la C40: Wall Mar 3, Talleres 2; Trula 2, Arnal 2; El Gateao 2, Bº Sur 1; Villa Elisa 2, Triki 1: Forres 2, Tigres 2, Categoría 50: Los Amigos 2, La loma 0; Gremio 1, Bº Sur 0; 9 de Julio 4, Wall Mar 4; Defensores de Huasi 4, Trula 0.

La Superliga juega mañana la segunda fecha del torneo Clausura de la C40. En canchas de Pikina en El Quemao, en la Nº 1 se miden Comercio vs. All Boys y Las Américas vs. Sol de América. Een cancha Nº 2: Atlético Pocito vs. Río Dulce y Maxiquiosco Antu vs. Deportivo Suncho. Libre: La Loma.

Resultados: Atl. Pocito 3, Comercio 2; Las Américas 5, Maxiquiosco Antu 1; All Boys 6, Dep Suncho 1 y Sol de América 0, La Loma 0.l