Increíble: Amazon ofrece 25 dólares para escanearte el cuerpo

23/05/2019 - 23:41 Mundo Web

Amazon ofrece una tarjeta de regalo con 25 dólares a todos los interesados que den permiso de escanear su cuerpo. Las personas interesadas deben llenar un formulario que se encuentra en Internet para ser citadas en dos oficinadas ubicadas en Nueva York.

En ese lugar tienen una entrevista donde son grabadas y fotografiadas con su atuendo normal y en traje de baño ajustado. Luego de contestar una encuesta y aprobar las fotos y videos que les han tomado, les hacen entrega de las "gift cards" y se marchan. Todo en 30 minutos.

La toma de muestras es para un estudio que realiza Amazon, a partir del cual buscan obtener modelos 3D de la morfología de las personas. El estudio del gigante en comercio electrónico es para conocer la diversidad en las formas del cuerpo, de acuerdo con una publicación del blog Mashable.

Body Labs es la encargada de esta investigación; una startup que la empresa de comercio electrónico adquirió en 2017. A través de inteligencia artificial, hace modelos en tercera dimensión y toma la altura y peso de las personas. También es capaz de extrapolar características físicas como arrugas, dotar al modelo de movimiento y adaptarle ciertas telas.

Antes de ser comprada por Amazon, la startup trabajaba principalmente con marcas de ropa especializadas en prendas personalizadas. Ahora Amazon ha expandido sus productos en la industria de la moda y se ha convertido en el minorista de ropa con más ventas en Estados Unidos, según un informe de Coresight Reasearch. Además tiene su propia marca de prendas de vestir.

Esta no es la primera vez que Amazon ha reunido datos del cuerpo humano. En 2018, se dedicó a escanear varias veces durante 20 semanas a voluntarios con la finalidad de medir los cambios en la forma de su cuerpo a lo largo del tiempo, de acuerdo con una mención del medio de noticias sobre tecnología The Verge.

En su actual estudio, a los voluntarios se les informa cuando se registran en la prueba que los datos recabados serán usados "exclusivamente para la investigación interna de los productos y no con fines de comercialización". Pero medios especializados en temas de tecnología, como Mashable o The Verge, sospechan que el minorista creará un sistema con el cual los usuarios se prueben ropa de forma virtual.

