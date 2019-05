El tribunal le contestará hoy si le permite faltar a las próximas audiencias

23/05/2019 - 23:50 Política

Cristina Kirchner enfrentó el pasado martes la primera audiencia del juicio donde se la acusa de dirigir una asociación ilícita que habría direccionado la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez.

Durante más de tres horas, ella y otros doce imputados escucharon la lectura de 100 de las 600 páginas que tiene la acusación formulada por el ministerio Público Fiscal.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio y continuará el próximo lunes, cuando los acusados deberán volver a estar presentes.

Ayer, la senadora pidió no asistir al juicio durante las próximas audiencias en las que terminará de leerse la acusación. Hoy, responderá el TOF si acepta esa excepción.

Requerimiento

Cuando se termine la lectura de las acusaciones de los fiscales -que al menos llevarán otras tres audiencias-, esta primera parte del juicio concluirá con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de las querellas, es decir la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo que demandará otros dos encuentros.

Ayer, la ex presidenta solicitó no asistir a esas audiencias. En su escrito planteó que persiste “un deseo de evitar el necesario despliegue de seguridad que debe realizarse en el edificio y sus adyacencias” como cada visita de la ex mandataria a los Tribunales.

Su abogado, Carlos Beraldi, se comprometió a salir de garante para notificar a Cristina Kirchner del contenido de las audiencias, para lo cual ofreció llevarse su grabación en un pendrive para exhibirlo a la senadora, quien luego dejará por escrito constancia de haber accedido al mismo.

La posición del fiscal ante el TOF 2, Diego Luciani, es que todos los imputados deben estar presentes durante el juicio. Sin embargo, este próximo lunes varios podrían solicitar seguir la lectura de la acusación por videoconferencia.l