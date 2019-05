“Quiero ser científico para poder hacer cosas que generen un impacto positivo en la gente”

24/05/2019 - 00:14 Santiago

El estudio y la preparación son constantes en su vida. Sus compañeros ya entendieron que sus prioridades pasan por carriles diferentes y que no son muchos los momentos que le dedica a las salidas o a la diversión con el grupo.

Desde que integra el equipo argentino de Olimpíadas de Química, Tobías Andrés Cristófoli pasa casi toda la semana en Buenos Aires, donde se prepara en la Universidad de Buenos Aires (UBA) para representar al país en competencias internacionales que se desarrollarán este año.

Y su anhelo inmediato es representar de la mejor manera al país en estas pruebas, mientras analiza por dónde encauzar su futuro.

“El futuro siempre es algo incierto, pero me veo como un científico, no sólo para estudiar algo que me gusta, sino para poder hacer algo que le sirva a las personas; que genere un impacto positivo en los demás”, le confesó Tobías a EL LIBERAL ayer, poco antes de iniciar su regreso a Santiago desde la Capital Federal, luego de cumplir con otra semana de la instancia de preparación en que se encuentra.

Momento especial

Tobías fue seleccionado el año pasado para rendir junto a otros 24 chicos de todo el país por un lugar en el equipo argentino de Olimpíadas de Química, y hace unos días se conoció que su promedio lo ubicó entre los cinco mejores.

“La verdad que es algo muy importante para mí. Ha sido difícil el camino hasta aquí. El examen selectivo ha sido bastante complicado y vengo participando en Olimpíadas desde el 2016 en que estaba en tercer año de la escuela, por lo que ha sido un camino largo y la verdad es que no me imaginaba llegar hasta aquí”, reconoció Tobías.

Comentó que lo difícil radicó en que “los chicos que integran el equipo son muy capaces y los que han quedado en el camino también”, por lo que aseguró sentirse “muy contento”, y preparado con todas sus energías “para seguir estudiando”.

Tobías es el segundo de tres hermanos, y su papá es médico en el medio, y sus antecedentes escolares hacían prever que llegaría lejos, según comentó la rectora del secundario del Colegio Hermano Hermas, la profesora Adriana Artaza, quien dijo que “siempre se destacó y tiene una amplia trayectoria en las Ciencias Exactas”.

Durante los últimos tres años en que asistió al establecimiento santiagueño, Tobías ganó numerosas distinciones en olimpíadas de Matemática, Física y Química, habiendo representado en numerosas oportunidades a la provincia en pruebas nacionales e internacionales (ver recuadro).

Tobías regresó ayer a Santiago luego de permanecer en Buenos Aires, donde se prepara junto al resto del equipo distintos períodos de entrenamiento.

El futuro

Tobías egresó el año pasado del secundario, y este año se dedica a prepararse para los compromisos internacionales del equipo argentino, por lo que aún analiza qué carrera universitaria seguirá.

“Eso es algo que ha ido cambiando bastante, y se debe principalmente a lo que generan las olimpíadas, que te permiten conocer otras áreas y por ahí se toma contacto con otras que nunca las habías considerado. Por ejemplo, antes de entrar quería estudiar una ingeniería electrónica, que hoy parece que no tenía nada que ver, pero ahora estoy considerando estudiar una licenciatura en física o en química”, confesó el joven estudiante en diálogo con EL LIBERAL.

Recordó que si bien durante los tres últimos años de su secundario intervino en competencias de física, química y matemática, “la mayor oportunidad se me dio en química”.

“El futuro siempre es algo incierto, pero me gustaría ser un científico, por eso es que me inclino más hacia una licenciatura, pero no solamente para estudiar algo que me gusta simplemente, sino porque lo que quiero estudiar o hacer en el futuro quiero que sirva para las personas, que genere un impacto positivo en los demás, ése sería mi meta”, aseguró finalmente el joven.

Tobías Cristófoli integrará el equipo nacional que participará en las Olimpíadas Iberoamericanas de Química que se desarrollarán durante septiembre próximo en Porto, junto a otros dos integrantes de la selección.l