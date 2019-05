Lectura del Santo Evangelio según San Juan 15, 12-17

24/05/2019 - 00:19 El Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

- “Este es mí mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure.

De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros”.

Reflexiones

Estamos de pleno en el tiempo Pascual. La lectura de los hechos de los apóstoles nos enseña cómo fue la vida de las comunidades cristianas nacientes. En este pasaje vemos cómo se les encarga a Judas y a Silas llevar un mensaje a Antioquía, se les encomienda un servicio.

Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre cómo deben ser los servicios en la Iglesia, cuál ha de ser nuestra actitud ante ellos.

Primero, lo vemos muy claro, saber que este servicio tiene que ir precedido por la acción del Espíritu Santo. Solo con nuestras fuerzas, nuestro entendimiento y nuestra inteligencia no es suficiente. El Espíritu Santo es el que tiene que obrar en nosotros el don que en cada momento necesitamos para actuar. ¿Nos ponemos en manos del Espíritu Santo cada vez que tenemos que servir a la comunidad, catequesis, charlas, homilías...?

En este pasaje también se nos dice que eligieron a dos hermanos de la comunidad. Serían elegidos porque tendrían unas características concretas... Cuando nos piden y somos elegidos para algún servicio... ¿estamos disponibles? Aunque no nos sintamos capaces ¿nos ponemos en manos de Dios y confiamos en que Él nos ha elegido?

Hoy la Iglesia nos invita con este pasaje a orar por los servidores del Reino: el Papa, los obispos, los sacerdotes, los catequistas... Pongamos nuestra vida al servicio de la Iglesia, y en manos del Espíritu Santo, y digamos como el salmista: “mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme”.

“Este es mi mandamiento: que os améis, los unos a los otros, como yo os he amado”. La Pascua podríamos definirla como el tiempo del amor.