Llega la primera asadora al Concurso de Asado con Cuero y Locro Criollo

24/05/2019 - 00:55 Interior

Cerrado el período de inscripciones, 60 cocineros se anotaron para cocinar más de 6.000 litros de locro en el V Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo que organiza la Municipalidad de Sumampa, cada 25 de mayo en el predio del camping municipal.

Por si estas cifras no fueran suficientemente elocuentes por sí mismas, el intendente Marcelo Bernasconi reveló que habrá 14 asadores al horno que prepararán 17 animales enteros (vaquillonas, terneros, de unos 200 kilos cada uno); y otros 12 asadores a los dos fuegos que asarán 14 animales más. Entre ellos, llega la primera asadora mujer a este concurso que no ha hecho más que crecer desde que naciera.

Los competidores de esta quinta edición, hasta el momento, la más convocante de todas, provienen de las ciudades de Ceres (Santa Fe), Río Seco (Córdoba), Santa Rosa de Calamuchita (Buenos Aires), Entre Ríos, Selva, Loreto, Santiago, Los Telares, Sol de Julio, Ojo de Agua, entre otros.

Un lujo

Este certamen se jerarquiza en este sábado patrio, con la llegada de la primera mujer asadora del concurso, Silvia Bresso, campeona nacional de mujeres asadoras, en dos ediciones. Además, este año estuvo participando en Chile en un mundial de parrilleros y también completó un curso de juez internacional en la especialidad. Por lo que de asar carnes sabe y mucho.

En contacto telefónico con EL LIBERAL, Silvia Bresso relató mientras preparaba sus herramientas para viajar a Sumampa desde su Altos de Chipión natal, en la provincia de Córdoba: “Sí, sí ya estoy acomodando todo, creo que hoy (por ayer mismo) a última hora ya voy a estar por Sumampa. Soy de Altos de Chipión. Y mi intendente, Neris Garraza, me comentó de esta fiesta y me preguntó si me animaba a ir y bueno le dije que sí”.

Acerca de su decisión de concursar en Sumampa, explicó. “Una porque me gusta mucho asar y ya anduve por varios lugares: en enero estuve en Valdivia, Chile, en un mundial de parrilleros e hice un curso de juez internacional y ayuda a lo que hago. Dos años fui campeona nacional de mujeres asadoras, en el Certamen Nacional de Mujeres, que se hace acá en la localidad de Marull”, Córdoba.l