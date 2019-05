Con dos encuentros se abre hoy la cuarta fecha

24/05/2019 - 01:45 Deportivo

El cuarto capítulo de la Copa Santiago, arrancará hoy con la disputa de dos encuentros.

Por un lado, Mitre recibirá la visita de Defensores de Forres, mientras que Instituto Santiago medirá fuerzas ante Unión Santiago.

En ese sentido, a partir de las 16, el “Aurinegro” intentará sumar su segunda victoria, cuando en su cancha reciba a Defensores de Forres. Ese cotejo, correspondiente a la Zona B, se jugará a puertas cerradas para el público.

La visita llega en buen momento teniendo en cuenta que se impuso en el partido anterior y su plantel, con jugadores de experiencia hace ilusionar a su gente.

El otro cotejo

Por otra parte, en cancha de Villa Unión, también desde las 16, Instituto Deportivo Santiago oficiará de local, para enfrentarse al “Tricolor”.

La “Gloria” sueña con realizar una buena campaña y si pretende hacerlo, esta tarde está obligada a ganar los tres puntos.

El “Tricolor”, en cambio, perdió en su presentación, pero en la jornada pasada el empate ante Comercio lo obliga a ganar hoy, si pretende pelear por los primeros lugares de la tabla.

En ambos escenarios, dos horas antes, se disputarán los encuentros correspondientes al Sub-21.

La fecha continuará el domingo con los juegos entre Central Argentino vs. Banfield; Unión de Beltrán vs. Agua y Energía; Villa Unión vs. Independiente de Beltrán; Sportivo Fernández vs. Sarmiento y Estudiantes ante Independiente de Fernández. Concluirá el miércoles con el juego entre Comercio Central Unidos y Central Córdoba y resta confirmar el día y horario para el juego entre Güemes y Vélez.l