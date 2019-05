La actividad comercial será prácticamente nula el sábado por el 25 de mayo

24/05/2019 - 06:50 Santiago

La actividad comercial este sábado se verá reducida por la adhesión al feriado del 25 de mayo, según indicaron fuentes de la Cámara de Comercio e Industria que además indicaron que por el paro de colectivos que habrá en la jornada, la concurrencia de gente al centro de la ciudad será prácticamente nula.

Voceros de la Cámara indicaron que “no alentamos la apertura por varias razones. La primera es que es un feriado muy importante en el cual nunca antes se abrió, pero además es fin de mes y no hay circulante en el medio. Si a eso le sumamos que no va a haber colectivos, entonces no hay condiciones como para que en caso de abrir sea una jornada favorable para el comerciante”.

Desde el sindicato de Comercio confirmaron que “los negocios no abrirán por el feriado”. El Mercado Armonía también estará cerrado, según indicaron diferentes puesteros.

Las grandes superficies comerciales, en cambio, según se pudo saber, sí abrirán sus puertas.