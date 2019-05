“Fer” Ruiz Díaz, crítico impiadoso

24/05/2019 - 22:13 Pura Vida

Fernando Ruiz Díaz, que está presentándose en los escenarios con su nuevo proyecto Vanthra, criticó a las radios y canales de video clips por “ignorar” lo que está pasando en la escena indie y por pasar “porquería” en sus espacios.

Mientras prepara canciones para un segundo disco de su nuevo proyecto, Ruiz Díaz destacó a bandas nuevas como Usted Señálemelo, Luca Bocci, Vándalos Chinos, Juan Ingaramo, Louta, para luego despotricar contra los medios masivos.

Vanthra nació casi en paralelo a Catupecu y ahora va por su segundo disco. “Ahora estamos en la etapa de que empezamos y vamos armando cosas. Hay cosas que inclusive quedaron del primer disco de Vanthra, que ni siquiera grabamos. Por ejemplo, estamos grabando un cover y un tema original de Vanthra que era lo menos pensado. Estaba buscando otros temas, recordé que perdí un iPad que tenía una cantidad de temas adentro que no se podían creer, como si te dijera un disco entero arriba de un taxi que nunca me lo devolvió y encontré un tema que estaba perdido. La idea es sacarlo en un simple de vinilo que va a tener lado A y lado B, veremos cuál es cuál”, dijo Fernando.

¿En qué momento de la música argentina salió Vanthra?

El primer disco de Vanthra fue todo lo que tuvo que ser y un poco más. Yo no puedo creer que hicimos ese disco, escucho ese audio y los temas y es un delirio sacar un disco así. Aparte va totalmente contra las normas de la música y de lo que suena hoy. Más de lo que suena hoy, porque cuando yo crecí con Catupecu y salimos con Catupecu pensá que las bandas que sonábamos en ese momento eran Babasónicos, El Otro Yo, Boom Boom Kid, Los Brujos, Massacre o Fun People. Tremendo lo que sucedía en ese momento, Cienfuegos, los Cadillacs con Matador, Los Visitantes, Los Peligrosos Gorriones. Era un momento tan efervescente que era lo que sonaba en MTV, en las radios, en todo. Ahora es un momento que pones la radio y los canales de cable y es una porquería lo que está sonando. Con todo el respeto que merece, digo porquería porque tampoco quiero ser un músico careta que diga que me encanta. En los medios masivos no están sonando las buenas bandas actuales, o el que para mí es el artista más grande de Argentina que es Lisandro Aristimuño y no suena en las radios.l