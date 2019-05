El “Viajero” de Topa viene a Santiago en agosto

24/05/2019 - 22:18 Pura Vida

Diego Topa llegará a Santiago en agosto próximo, donde presentará su nuevo show musical, para todos los niños que siguen diariamente su programa en Disney Junior.

Música, baile, canto, son algunas de las actividades que podrás realizar en este maravilloso viaje junto al gran elenco que acompaña desde hace tiempo al artista. “Topa, el viajero’ es el título que escogieron para dicho espectáculo en la gira despedida de Junior Express.

En el marco de un súper concierto, Topa propone hacer un gran viaje, pero esta vez no se trata de un viaje normal como todos podemos pensar, sino, de un viaje por los sentidos y, sobre todo, por la imaginación. Cada espectador podrá viajar y jugar con sus sensaciones atravesando un repertorio lleno de canciones exitosas y coloridas.

Participación de los adultos

“Los adultos también son parte de esta nueva aventura musical, en la que encontrarán un emocionante camino hacia el niño interno que guardamos en nuestro corazón.

Viajaremos por las cuatro estaciones del año. Viajaremos haciendo lo que nos gusta hacer, también viajaremos por nuestro continente Latinoamérica, apreciando lo maravilloso de sus virtudes. Y no faltará viajar por la Magia que generan los recuerdos. Siempre acompañado por canciones que ilustrarán este viaje de sensaciones”, dice el artista.

Topa llegará a la gran fiesta final, remarcando siempre que con la imaginación todos pueden cantar, bailar, jugar, y viajar con él.

Cinco temporadas

“Cinco temporadas es un montón para Disney, es uno de los programas que más temporadas tiene. Para nosotros es un logro enorme”, dice el artista, quien además se mete de lleno en la producción de los espectáculos y temas musicales. Y como todos los años, presenta nuevo disco.

“A veces yo soy más Disney que Disney. Realmente creo que uno trabaja para los más chiquitos, trabaja para una familia y tenés que tener una conducta porque sos referente. No me cuesta absolutamente nada. Igual yo soy súper tranqui. No sé, me decís que me tengo que afeitar, y me afeito. No es que reniego de eso; como que vino conmigo”, supo destacar. Topa vuelve a Santiago, una ciudad en donde siempre ha tenido un cálido recibimiento y ha llenado los lugares en donde actuó, como sucedió en el Fórum en marzo del 2018.l