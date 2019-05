FÚNEBRES | 25 de mayo de 2019

24/05/2019 - 22:25 Funebres

FALLECIMIENTOS

Herlinda del Valle Nieva

Ambrocio Omar Sayago (Loreto)

Santibáñez Raúl Marcelo

Mariano Ismael Acosta

Mario Nicolás Taborda (Frías)

Esther Harón (Frías)

Raúl Marcelo Santibáñez

Mario Juan Coria (Clodomira)

Noemí del Valle Orieta

Otilia Arminda Campanini

ACOSTA, MARIANO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/19|. Sus padres Mariano, Acosta, Silvina, Abdala, sus hno Matías Acosta, sus tíos Franco, Carlos, Debora, Ariel y demás familiares sus restos serán fueron inhumados hoy 11 horas en el cementerio los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Marcelo Rolando Aguero, participa con dolor su fallecimiento y destaca la honra de haberlo acompañado como Convencional Constituyente Municipal.

CAMPANINI, OTILIA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/19|. Sus sobrinos José Gisbert, Natalia Moisés, Oscar, Cecilia y Eduardo Campanini, Elena María José y Du ssan Mladjanparticipan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 hs en el cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (Sv). Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUEVARA, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su esposa Isolina, hijos Gino, Jorge, Gabriela, nietos Jazmín, Candela, Jimena Nico, y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cemet. La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

GUEVARA, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su madre politica Valentina Camus, sus hijos Isolina, Carmen, Celia, Noni, Perla, Marcos y Martín Tijera y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad.

GUEVARA, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su hermana politica Noni Tijera, su esposo Lito Gerez, sus hijos Gabriela y Cristian C oronel,. Luciana y Cristian Salvatierra y sus nietos Constanza y Leonel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad.

GUEVARA, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su hermana politica Perla Tijera y Jorge Schimpf, sus sobrinos Ramon, Emilse y Fernando Guzman participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad.

GUEVARA, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Tu hija del corazón Gabriela, su esposo Cristian coronel y sus nietos Constanza y Leonel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Marite Voget y Graciela Aguilar participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Miriam y acompañan toda su familia en tan difícil momento. Que reine para ella la luz que no tiene fin.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Carlos Wayenbergh, María Silvia Lescano, sus hijos Agustina, Carlitos e Inés participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo Horacio participan con tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|.Eduardo Antonio Abalovich y flia acompañan con dolor a su hija Delcia y ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|.José Luis Olivera, Marta Inés Hamann y sus hijos Sofía, Adolfo y José Luis participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Adriana Herrera Cerro, Guillermo Bellido, sus hijos Guillermo, Ramiro, Alejandra, Javier y sus nietos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su hija Delcia. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Beatriz Meossi de Cáceres, Cecilia Meossi de Noriega y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Delcia y familia. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Susana Rodríguez de la Rua Participa con tristeza el fallecimiento de su amiga Regi y acompaña con cariño a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|.Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Delcia con todo cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Carlos A. Olivera, su esposa Liliana Mendoza, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. María Estela Gómez participa su fallecimiento y acompaña a su hija Delcia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Eva Sayag Correa, su madre Azucena, sus hermanos Michel y flia., Federico y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida Amiga Delcia. Dios le de consuelo. Que así sea.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Francisco Berdaguer, María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana y sus familias acompañan a Delcia e hijas con cariño.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran y sus hijos Florencia y Emiliano participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hija Delcia. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Leonor y Estela Rodriguez, acompañan a su hija Delcia en este dificil momento.

NIEVA, HERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Sus hijas Petrona, Evelina, hijos politicos Fredi Lucateli, Hector Juarez, sus nietos, bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta de la Barranca . Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

NIEVA, HERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Señor, recíbel/a en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hija Chochi Romano, su hijo político Fredy Lucatelli, sus nietos Marcelo y Gabi Moreno, Mariana,Analia y Jorge Neder, Corolina y Alejandro Cazanobe, bisnietos Alejo, Francisco y Nicolás Pogonza y Valentino Lucatelli participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Vuelta de la Barranca.

NIEVA, HERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su hermana política Perica Grosso, sus sobrinos Verónica y Gustavo Dimango y sus hijas Priscila y Nikole Dimango participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Sus hijos José, Brenda, Leysa, hija politica Natalia y sus nietos Martina y Josué participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Belgrano (s.v.).

ORIETA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. "Algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no esten". Sus sobrinos Mapy, Coca, Alberto y Estela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Belgrano (s.v.).

ORIETA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Sus sobrinos Niky, Vero, Gabriel, Carolina, Oriana; Francisco, Lourdes y Elías participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Belgrano (s.v.).

ORIETA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Sus familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio La Piedad a las 9 hs. Ceremonial. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ORIETA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Mariana Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Maria Nelly Subire, su esposo Juan Manuel Armas, hijos Luis Alfredo Madaf Subire y Manuel Agustin Armas Subire y Rossi Paz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTIBÁÑEZ, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/19|. Su esposa Olga Carranza, su hija Claudia, sus nietos Milagros, Marisol, Facundo, Andrea, Maitia h. políticos Daniel, Verónica, Yanet nietos políticos María Franco, Maite hnos sobrinos y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BILOTTI DE CUBA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Fallecio el 25/5/16|. Sus hijos Suny, Teresita, Domingo, Daniel, hijos políticos y nietos, invitan a la misa a celebrarse en Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs al cumplirse 3 años de su partida a la Casa del Señor.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Hermano mío, mi hermanito, que frio y doloroso es recordar que no estas en este mundo. Sin embargo el saber que estas con Dios en el cielo cantando y gozando del paraíso celestial, me alegra mucho. te amo mucho hermanito mío. Sus hermanas Cuki, Olga y su sobrina Liz invitan a la misa mañana a las 20 hs en iglesia San Jorge.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su familia agradece a los amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos, etc quienes nos acompañaron en este doloroso momento e invitan a la misa de las nueve noches a realizarse hoy a las 20 hs en la Pquia, San José del Bº Belgrano.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Ale, aun no encontramos consuelo por tu dolorosa partida. Son tan dulces tus recuerdos que es imposible olvidarte. Has dejado grabado huella profundas con tu sonrisa y palabras, solo le pedimos a Dios fortaleza para tanto dolor. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz. Patricia Ibañez, mi madre Francisca, mis hijos Nicolás, Augusto y Lucrecia invitan a la misa que con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San José de Belgrano. Rogamos eleven oraciones en su querida memoria.

L. DE BRAVO ALMONACID, DELINA - BRAVO ALMONACID DE CISNEROS, JOSEFINA - BRAVO ALMONACID, VIRGILIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Fallecieron el 25/5/98 - 1/6/64 - 21/7/05|. Que sus almas descansen en la paz eterrna. Sus hijos, hermanos y nietos los recuerdan con mucho amor. Hoy nos reuniremos en oracion en la misa que se celebrará a las 20 hs en la Parroquia La Merced.

ALMARAZ, WILSON OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. ''Señor ya está en tu puerta, permítele ingresar al Reino de los Bienaventurados para gozar la Gloria de Dios, por lo que fuiste en vida, buen esposo, padre, hijo y amigo.'' Tito, como cariñosamente te llamaba, fuiste un hijo de corazón''. Angélica Hoyos Vda. de Velazquez y sus hijos Tito y Sergio y sus respectivas familias, participan y acompañan en estos dolorosos momentos a su esposa, hija y toda su familia.

DÍAZ DE BUSTOS, JUANA (q.e.p.d.) Fallecio el 25/5/05|. Hace 14 años que partiste hacia el Reino de los Cielos, pero nuestro recuerdo es permanente. Madre gracias por tu amor, humildad, sencillez y por todo lo que nos enseñanaste y nos brindaste a nosotros y al projimo. NIcolas, Lidia, Maria Esther Bustos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Cristo Rey. La Banda. Rogamos oraciones en su memoria.

HARON, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/05/19|. Su esposo Ramón Díaz, su hija María Eugenia Díaz, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

HARON, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/05/19|. Su padre político, sus hermanos y hermanas políticas, sobrinos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

HARON, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/05/19|. La Comisión Directiva del Club Social de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su socio Ramón Díaz. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

HARON, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/05/19|. Fidel Agüero, su esposa Silvia, sus hijas Eugenia, Waldina y Silvia Evelín, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia y en especial a su hija María Eugenia en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

LLAMAUR, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su cuñado Pibe Hoyos, y sus hijos Liz, Ramiro y Olga con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Caty y ruegan por su descanso eterno.

SAYAGO, AMBROCIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/19|. Sus hijos Soledad, Diego, Ariel , Ana, h. políticos Oscar, Angela, Claudio, nietos Soe, Agustin, Lucas, Juan, Laura, Martin ILario, Simón y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cemet. De Villa Nueva Dpto. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 421978.

TABORDA, MARIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/19 en Córdoba|. Personal directivo y colegas de la escuela Nº 17 Félix Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del profesor Mario Taborda. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CLEMENTE, ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Rulito: mi querido amigo y compañero, hoy 25 estarías cumpliendo tus 80 años, lástima que ninguno de nosotros puede mandar en nuestros tiempos de vida. ¿Pero sabes? Lo más importante que había entre nosotros no va a cambiar en el fondo de mí ser, las largas charlas, cada uno de nuestros secretos, compartir momentos especiales solo tuyo y mío. Extraño cada momento tan especial que se nos presentaban, las risas, tus retos, el verte sentado en tu sillón, tus gritos llamándome para decorar tu gomería como vos me decías… si hasta creo escuchar el ¡Gordito! ¡Gordito! O cuando me pusiste el señor churrasco; en fin amigo… Así aprendí que los lazos de una verdadera amistad son más estrechos que los de la sangre y la familia, con vos pude pensar en voz alta ¡Siempre en mi corazón! Gordito Gómez. Las Termas

LEDESMA, OSMAR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/12|. Palito: hoy hace siete años de tu partida te recordaremos más que nunca. Estas siempre presente con tus chistes, tu música y el amor a tu familia y amigos. Descansa en paz y llegue nuestras oraciones al cielo. Su esposa Pocha, sus hijos Silvina, Mariela, Sonia, Beto y su querida nieta Morenita.

CORIA, MARIO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. "Papi : a un año de tu partida , te recordamos con amor como el primer dia". Sus hijos Rubén, Mercedes, Marcos y demas familiares invitan al responso el dia 26/5/19 en el Cementerio La Esperanza de Clodomira las 10 hs. Ruegan una oración en su memoria.