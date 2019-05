Santiago tiene más de 8 mil nuevos electores y la cifra puede aumentar

25/05/2019 - 01:31 Política

Propio del crecimiento vegetativo que experimentó la provincia, el padrón electoral de Santiago del Estero sumó más de ocho mil nuevos electores en comparación con el del 2017. De acuerdo con el padrón provisorio, hay 744.861 santiagueños y santiagueñas habilitados para emitir sus votos en las Paso del 11 de agosto y las Generales del 27 de octubre. Hace dos años, la cantidad de ciudadanos de esta provincia habilitados para votar era de 736.797.

Sin embargo esta cifra que arroja el padrón provisorio que remitió la Cámara Nacional Electoral al Juzgado Federal con competencia electoral a cargo de Guillermo Molinari, se incrementará.

Ello, debido a que desde el Renaper no se remitieron a la Cámara Nacional Electoral (CNE), muchos datos pertenecientes a los nuevos votantes. Es decir, los adolescentes que cumplen 16 años este año o cumplieron el año pasado, y que por distintas razones (muchos porque no hicieron los trámites de actualización del DNI), no figuran en el padrón.

Fuentes electorales locales, que la CNE le advirtió al Renaper que había muchos ciudadanos comprendidos en el Voto Joven no figuraban. Y justamente, una de las provincias donde se notaba poco incremento del electorado era Santiago del Estero. Esto llevó a la CNE a ampliar el plazo para consultar el padrón provisorio hasta el 29 de mayo, cuando en principio ayer era el último día.

Es por ello que remarcan la importancia de que las personas consulten el padrón electoral a través de los sitios web habilitados o concurrir a la Secretaría Electoral Federal local (Belgrano norte 515).

A raíz de esta situación, el jueves pasado el director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Juan José D’Amico, se reunió con los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía para analizar las novedades registrales sobre nuevos votantes en las que se trabajará para que puedan ser incorporadas al padrón provisorio.

Durante el encuentro, del que también participó el secretario de la Cámara, Sebastián Schimmel, y equipos técnicos de ambos organismos, se diseñó un plan de acción conjunto con el objetivo de incorporar, a la brevedad, las notificaciones al Registro Nacional de Electores y que se vean reflejadas en el padrón definitivo.

La Cámara extendió la fecha para la consulta de los padrones provisorios hasta el 29 de mayo y advirtió que “es importante que en este período de revisión los ciudadanos verifiquen sus datos, y de ser necesario realicen el reclamo dentro del plazo establecido”.l