La CGT local remarcó que el paro del 29 en Santiago será “total”

El paro nacional del miércoles 29 de mayo, convocado por la CGT contra la política económica del Gobierno nacional, se hará sentir con fuerza en Santiago del Estero. Así lo adelantó el secretario general de la CGT local, José Gómez (titular de Luz y Fuerza), y el secretario general local de Camioneros, Daniel Navarrete.

“Va a ser un paro total de actividades; no habrá servicios, salvo los de emergencia que debemos mantener. Porque más allá de lo que dice la ley y exige el Ministerio de Trabajo, entendemos que los servicios públicos deben estar expectantes por cualquier situación: algunas estaciones de servicio son proveedoras del Estado, el tema de salud, el tema del servicio eléctrico vamos a mantener nuestra guardia por emergencias”, apuntó el también secretario general de Luz y Fuerza.

Agregó que también estarán cerradas las administraciones municipales, a través de gremios que se adhieren a la medida de fuerza. “Esto va a ser un paro total de actividades, sin movilizaciones”, precisó.

Gómez remarcó el motivo del apoyo a la medida de fuerza contra el Gobierno nacional, el quinto en la gestión de Macri. “Vamos en contra de esta política nacional que ha perjudicado a todos los trabajadores, a toda nuestra provincia al haber sacado el subsidio del combustible para el transporte, el ‘fondo sojero’ y tantas otras cosas más, que también perjudica a los municipios”, expuso.

El dirigente remarcó que el del miércoles, será “un paro diferente a los interiores, porque esta situación también ha llevado a un caos total a los comerciantes. Por eso esperamos que el acatamiento que no sea solamente de los trabajadores, sino de pequeños, medianos y grandes empresarios”, anheló.

“El paro va a ser total, también se suma el sector de la educación. Pero no vamos en contra de las políticas del gobernador Gerardo Zamora, ni lo que ha implementado la exgobernadora Claudia de Zamora”, aclaró. Y apuntó contra lo que entiende una nula gestión educativa nacional. “Lamentablemente al no reunirse gremios y Gobierno por paritaria, tampoco hay política educativa”, reflejó y añadió que la ayuda financiera de la Nación, no llega a las provincias, y que por ello “corre riesgo la educación privada o semipública”.

Desde la delegación local del sindicato de Camioneros, su titular, Daniel Navarrete, señaló que el paro nacional de la CGT contará con la adhesión del gremio. “Se garantiza que la actividad va a ser nula”, recalcó.

“Independientemente de la división del movimiento obrero, entendemos la realidad de todos los trabajadores, y la sociedad en su conjunto. La CGT decía que no era oportuno hace 15 días y ahora lo encuentra oportuno, mientras que para nosotros siempre nos pareció oportuno reclamar contra las medidas políticas y económicas de este gobierno”, subrayó sobre la decisión de acompañar esta medida de la CGT que dos semanas atrás hizo lo contrario cuando Camioneros llamó a un paro general.

“Por sobre los hombres y las instituciones, está la gente y su trabajo, y la sociedad en su conjunto”, apuntó.

Navarrete también cargó contras las medidas económicas que implementa el gobierno nacional de Cambiemos: “El hilo se corta por lo más fino, que son los trabajadores, primero fuimos debilitados en el poder adquisitivo con la inflación que hay. Y este gobierno de derecha no es que están equivocados, para ellos es la política económica correcta y van por más, van por los derechos colectivos de los trabajadores, que se consiguieron en base a la lucha de muchos años”, advirtió. l