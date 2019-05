25/05/2019 - 02:08 Deportivo

Tras la derrota y la eliminación a manos de Ferro, Silvio Santander dejó una puerta entreabierta de cara al futuro, pero Gerardo Montenegro, presidente de la “Fusión”, le confirmó a EL LIBERAL que la dirigencia irá en busca de un nuevo entrenador en virtud del anuncio realizado por el coach bonaerense luego de la derrota en el clásico ante Olímpico que cerró la fase regular.

“Para mí, Silvio Santander no dio marcha atrás”, respondió Montenegro al ser consultado acerca de si escuchó las declaraciones de Santander a Noticiero 7.

“Lógicamente que tenemos que reunirnos para hacer un balance de la temporada, pero lo cierto es que él nos ha manifestado anteriormente su imposibilidad de cumplir su contrato por razones personales”, agregó el dirigente.

Montenegro explicó, además, que todavía no han iniciado conversaciones con otros entrenadores debido a que la temporada no ha finalizado pero lo harán apenas se defina quiénes estarán disponibles.

La noche del jueves, con la derrota y eliminación consumadas, Santander dio la cara y agradeció el respaldo de la gente. “Lo dije en muchas oportunidades: a mí la gente me demostró, no solamente en los buenos momentos sino también en los negativos como éste, que la verdad han sido muy pocos en mi estadía de 5 años e incluso cuando el club prescindió de mis servicios en un momento, me di cuenta rápidamente que la gente en forma genuina me valoraba. La realidad es que hoy no quería fallarles para no cerrar la serie acá y por lo menos ir a Buenos Aires a ver si la podíamos ganar y tenía expectativas de poder hacerlo, pero bueno... No se nos dio”, comentó.

A modo balance, explicó: “En la Sudamericana hicimos un gran trabajo en Cali, porque ganamos el grupo con dos equipos brasileños y un colombiano en su casa. Después no hicimos bien las cosas en Paraguay, donde jugamos contra Franca que es un equipo que está dominando el continente y la verdad que nos ganó muy bien. El club volvió a jugar un torneo internacional después de unos años. El Súper 20 nos trajo un nuevo título. Y en la Liga tenemos un debe especialmente del 5 de abril para esta parte, que ganando por 20 con Libertad, perdimos en suplementario y ese partido ganado, nos ponía terceros. A partir de ahí, el equipo se cayó mucho. Y cuando pasan esas cosas yo me siento responsable. Sé que hay más cosas, pero prefiero absorver la responsabilidad”.

“El club es de primerísimo nivel, con un dirigente como Gerardo (Montenegro) que siempre apuesta a más y es ambicioso. La verdad que me siento muy responsable de la temporada, de no poder devolver esto que se había generado después del Súper 20 y pido disculpas por no haber hecho un cierre de temporada”, agregó.

Por último, habló de su futuro. “Es algo que voy a hablar con él (por Montenegro). Yo le dije todo lo que pienso. Es para otro momento, no para ahora”.l