Puntapié inicial para el Anual “Manuel Ovejero”

25/05/2019 - 02:12 Deportivo

El pasado domingo arrancó el Torneo Anual de la Liga Comercial, que este año se denomina “Marcelo Ovejero”, organizado por el Sindicato Empleados de Comercio de la ciudad Capital. Las canchas que poseen los mercantiles en su polideportivo de El Zanjón lucieron impecables y el acto inaugural comenzó con el izamiento de nuestra bandera a cargo de los capitanes de los equipos que jugaban el primer partido.

El secretario general, Víctor Paz, dio la bienvenida y luego se procedió a la entrega de plaquetas recordatorias a los familiares de empleados de comercio fallecidos, Edgardo Gómez, Luis Ruiz y Marcelo Ovejero, este último quien fuera integrante de la subcomisión de fútbol de la Secretaría de Deportes. Después de pasar un momento muy emotivo (un integrante de la Banda de Música cabo 1º Sergio Carabajal efecutó con su trompeta el “Toque de silencio”) se dio el puntapié inicial a cargo de un hijo de Ovejero.

Los resultados de la fecha inaugural fueron: Libres: San José 1, Los Amigos 0; Ferret. Colón 0, Las Malonas 0; Termas Unidos 2, Desp. La Parada 2; Línea Blanca 3, Serv. T. Díaz 0; El Rejunte FC Colón 0, Pritty 0; El Príncipe 0, Macroffice 0; Subnaf 0, Namaskar 0.

C-35: OBV Garbarino 3, Desp. Doñita 2; Ferret. C. Colón 0, Escribanía Karam 0; Línea Blanca 3, O’ Globo 1; Pritty 1, Neum. del Valle 2; Las Malvinas Sur 0, O. Molinari 3; Pol. Castelli 0, Súper Vea 4; Kiosco Máxima 3, O’ Globo Seniors 1.

Mañana se jugará la segunda fecha. Cancha 1: 9.30, O’Globo Seniors vs. P. Castelli (35); 11, E. Karam vs. OBV Garbarino (35); 12, O’Globo vs. F. Colón (35); 13, Neum. del Valle vs. Línea Blanca (35); 14, Macroffice vs. El Rejunte (L); 15, Subnaf vs. Los Amigos (L); 16, T. Unidos vs. Crecer Const. (L). Cancha 2: 9.30, O. Molinari vs. Pritty (35); 11, Súper Vea vs. Las Malvinas Sur (35); 12, Línea Blanca vs. Pritty (L); 13, D. La Parada vs. F. Colón (L); 14, Las Malonas vs. San José (L); 15, K. Máxima vs. D. Doñita (35); 16, El Príncipe vs. Namaskar (L).l