Old Lions, ante su prueba más exigente

25/05/2019 - 02:23 Deportivo

El Regional del NOA tendrá esta tarde su cruce más esperado cuando el puntero e invicto, Tucumán Rugby, reciba desde las 16.30 a su escolta, Old Lions, en uno de los tres partidos que abrirán la 10ª fecha de un certamen que ya entró en tiempo de definiciones y en el que cada partido cobra una gran trascendencia. Con ocho triunfos consecutivos y cumpliendo una campaña que ya es histórica, Old Lions asumirá hoy su prueba más exigente y aunque el resultado de hoy no sea determinante, el gran interés pasa por ver frente a frente a dos equipos que han tenido un andar arrollador.

Si bien el objetivo principal del equipo santiagueño es primero garantizarse un lugar entre los 7 primeros, para de esta manera asegurar su presencia en el Top 10 del año próximo y segundo, clasificarse a cuartos de final (lo harán los 6 primeros), un triunfo hoy en Yerba Buena le dará reales posibilidades de hasta pelear por clasificarse directo a semifinales, algo que sólo lograrán los dos primeros del torneo. Justamente Tucumán Rugby, que ya se clasificó para los playoffs, tiene como objetivo asegurar su presencia en semis varias fechas antes del final de la fase clasificatoria y por ese motivo el partido de hoy tiene importancia para ambos. Old Lions afrontará el encuentro con dos bajas importantes, ya que Federico Parnás está concentrado con Los Pumitas a la espera del Mundial M20, en tanto que el segundo línea Augusto Mendieta se lesionó el fin de semana pasado.

El resto

La jornada de hoy tendrá otro duelo de gran interés, ya que se verán las caras Universitario de Tucumán y Tucumán Lawn Tennis, cuarto y quinto, en un partido clave por la clasificación, en tanto que Tarcos y Lince también animarán un duelo fundamental en ese sentido.

En tanto que mañana será el turno de Santiago Lawn Tennis. El equipo del parque Aguirre que viene de caer en Tucumán recibirá al Jockey de Tucumán en un partido en el que está obligado a ganar para seguir con aspiraciones.

Además también tendrán acción los siguientes equipos: Natación y Gimnasia será rival del Jockey de Salta, Huirapuca se topará ante Universitario de Salta y Gimnasia y Tiro esperará por el fuerte conjunto de Cardenales, en una fecha atrapante.l