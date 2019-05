Se jugó la quinta fecha del fútbol amateur loretano

25/05/2019 - 17:52 Interior

LORETO, Loreto (C). Una importante cantidad de público se dio cita para presenciar la quinta fecha Campeonato Regular de la Asociación de Futbolistas Amateur Loreto (AFAL), que hace disputar este certamen bajo el nombre de Roger “Petaca” Galván.

En una fría tarde que se complicó con una persistente brisa que se desplazaba desde el cuadrante Sur fue el marco para que se desarrolle la fecha programada para hoy

Los primeros resultados al promediar la quinta fecha son los siguientes:

Palermo 1, La Colonia 3

F.C.T.C. 0, 48 Viviendas 1

Avenida 1, Defensores del Remanso 0

Alberdi 3, Bº Oeste 1

Jorge Newbery 2, Zona Roja 0

Los Pinchas 0, Albañiles 3

Restan disputarse los siguientes encuentros, Mechero vs. Bº Libertad (en este partido se enfrenta el puntero y el último de la tabla); Esquineros vs. Alma y Vida y cierra el programa Los Bushcas vs. El Bº Centro.