King Crimson vuelve a la Argentina

La superbanda británica King Crimson, liderada por el guitarrista Robert Fripp vuelve a la Argentina des­pués de 24 años, para ofre­cer dos recitales en el esta­dio Luna Park a comienzos de octubre.

El combo liderado por el guitarrista Robert Fripp y referencia ineludible del rock progresivo tocará en la ciudad de Buenos Aires el 8 y 9 de octubre próximos, en el marco del Celebration Tour y días antes de que se cumplan los 50 años de la edición de “In the Court of the Crimson King”, primer álbum de la banda, apareci­do el 10 de octubre de 1969.

El anuncio fue realizado por la productora Ake Mu­sic a través de una comu­nicación en las redes, en el que se detalla fecha y lu­gar del show, que se realiza en el marco de una gira que arranca el 10 de junio y pa­sará antes por ciudades de Alemania, Inglaterra, Holan­da, Polonia, Francia y Sui­za antes de llegar a Estados Unidos, Canadá, México y Brasil y luego de Buenos Ai­res por Santiago de Chile