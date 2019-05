Rocío Oliva volvió a la vida de Maradona

25/05/2019 - 21:22 Pura Vida

Con la publicitada intención, en el medio, de iniciarle a Diego Maradona un juicio por compensación económica, a raíz de los años que estuvieron juntos, Rocío Oliva reapareció tras la huida de Verónica Ojeda, junto a su hijo, desde Mexico.

Según trascendió la madre de Dieguito Fernando habría comprobado que aún existe comunicación entre Maradona y Oliva, y que incluso se estaría hablando de una reconciliación.

Y fue la propia Oliva quien admitió que habla de vez en cuando con Diego desde que se separaron en el verano pasado.

“Cada tanto hablamos. ‘Hola, ¿cómo estás?’, y punto’, aseguró Oliva en Intrusos sobre su actual vínculo con Maradona, y reconoció que una de esas comunicaciones se dieron en las últimas semanas: “Hablé cuando él estaba en México, pero no sé si estaba con ella (por Verónica) o no”.

Y fue por más: “Le pregunté a Diego y me dijo que había una parte que ella no había entendido: que no tenía nada con ella, y que él podía hablar con cualquiera”.

Cuando le preguntaron si es posible una reconciliación, Oliva respondió: “No, es un camino que ya está hecho. A esta altura no creo que ninguno de los dos cambie (de idea). Yo lo quiero ver bien. Si lo tengo que ver para darle un abrazo fuerte, ir a entrenar o al peluquero, yo voy a estar. Si me ven con Diego van a decir que yo me regalé, no voy a volver con él, pero si lo puedo ayudar...”.

Por su parte, en diálogo con Marina Calabró, Verónica Ojeda aclaró que con Diego son “solo los papás de Dieguito”, que él “los unirá para toda la vida” y aseguró: “Diego va a ver a Dieguito. Diego habla con su hijo todos los días”.

Más tarde, compartió una sugestiva reflexión: “No soy una más de las mujeres que pasaron en la vida de Maradona. Soy una de las madres de uno de sus hijos. Las mujeres pasan rápido en la vida de Diego, las madres quedan siempre”, remarcó.

Y mientras se habla de una posible reconciliación entre Oliva y Maradona, la abogada Ana Rossenfeld, quien iba a llevar adelante el millonario juicio por compensación económica lanzó su consejo. “Ojalá que las parejas destinadas a estar juntas, vuelvan. Pero le digo a una mujer que no acepte una reconciliación para que ellos se salven de la demanda. Ese es parte de mi asesoramiento. Tengo malas experiencias de casos en los que los hombres, para levantar medidas cautelares, se reconcilian”, comentó en El diario de Mariana.