Morena Rial se prepara para bailar con Charlotte

Morena Rial se prepara para su debut en el Súper Bailando como figura invitada de Charlotte Caniggia, en el ritmo “salsa de a tres”. Y ya confesó que no le tiene miedo al jurado. “No les tengo miedo, a mí no me cambia mucho lo que me digan. No voy a salir hecha una ‘Piquín’ de ahí. Que me digan lo que me digan ya está, igual uno nunca sabe, yo soy medio loquita, también les puedo responder”, señaló Morena, quien fue madre, por primera vez, hace muy poco tiempo.

Por otra parte, reveló que antes de que le ofrecieran participar del show, Marcelo Tinelli habló con su padre. “Entre ellos hay códigos y hablaron primero, antes de que me lo propongan a mí”, contó.

En primera instancia, Charlotte iba a bailar con “El Polaco” como invitado, porque la producción quería a un hombre, aunque la hija de Paul Caniggia quería hacerlo con su amiga Morena. Finalmente el cantante bailará con “La Princesita” y la hija de Jorge Rial hará trío con Charlotte.