“La devoción de la gente es admirable y sanamente envidiable”

25/05/2019 - 22:03 Interior

“La fiesta de Mailín es una hermosa devoción, porque no es una advocación, no es un santo, sino el mismo Jesús que está crucificado y por lo tanto es cristocéntrica, una devoción cristológica, por lo tanto, un mensaje muy ligado al evangelio”, explica el presbítero Sergio Quinzio, rector del Santuario de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, al ahondar que cuando se vive la celebración, los fieles “le rezan al Jesús buen pastor que es quien busca y convoca, el que es escuchado y seguido por esos fieles”.

¿Significa que es triunfador y que la gente busca liberarse de las penurias y pide cosas?

-No es solamente triunfador y liberador ante la muerte física, sino también de todo aquello que es signo de muerte, y eso está ligado a quien se anima y elige para su vida seguir a Jesús, y esto implica liberarse de todo signo de muerte, que es el egoísmo, la envidia, la mezquindad y el aprovecharme del otro para un beneficio propio. Por todo esto, la cruz simboliza la gloria y la resurrección, que no es solamente vencer, sino superar la muerte y poner la fe en el Cristo crucificado.

¿Hay más gente volcada a la devoción por el Señor de los Milagros por la situación crítica que se vive en el país?

-Creo que la gente siempre mantiene su devoción y su piedad, igualmente siempre hay situaciones muy distintas y personales que atraen a los fieles y otras más generales que nos toca vivir como sociedad, que también va sumado a la búsqueda de la protección de Dios, pero la gente siempre manifiesta su fe.

¿Cuál es la gracia que más pide la gente?

-Primero, y por sobre todas las cosas, la gente pide por la salud propia y de algún familiar muy cercano. Hay casos de enfermedades oncológicas muy complejas, y también la gente viene a pedir trabajo, y como cura, escucho a los fieles, y están aquellos que dejan sus pedidos en cartitas, y siempre intento tener un poco de tiempo para leer cada una de ellas y rezar por esos pedidos.

¿Cuál es su experiencia personal con la devoción al Señor de los Milagros de Mailín?

- En mi caso personal, he tenido la suerte de ser servidor desde muy joven, lo hice durante 3 años antes de entrar al seminario, y después como seminarista y sacerdote, y ahora me toca estar como rector. A la fiesta concurre cada año cualquier cantidad de servidores y crece la cantidad de devotos. Hoy tenemos más de 600 servidores que vienen a la fiesta a prestar su servicio. En lo personal, me ha ayudado mucho a crecer y a despertar la devoción y la piedad popular al Señor de los Milagros de Mailín, y después, a conocer la devoción de la gente y una fe que es admirable y sanamente envidiable.

Para esta fiesta ¿qué recomendación y mensaje le gustaría dejar a los fieles que van a venir?

-Primero, que recen mucho, ojalá Dios nos ayude con el clima, que sean días agradables (30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2019), y que vengan como todos los años, con su piedad, paciencia y devoción, y lo haga ordenadamente y cuidando a los demás. Desde el santuario vamos a tratar de brindar el mejor servicio posible como todos los años se ha intentado, y que podamos colaborar unos con otros para que todos tengamos la posibilidad de llegar al Señor de los Milagros de Mailín, de tomar gracia, de pasar por los lugares sagrados: el árbol santo, el templete donde se ubica la imagen, y facilitarle a mucha gente que pueda visitar el santuario sin problema alguno.