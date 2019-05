FÚNEBRES | 26 de mayo de 2019

25/05/2019 - 22:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

Sepelios Participaciones

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Su esposa Graciela Mirian Tossici, sus hijos, Aislinn Guadalupe, Hugo Leonardo y Juan Martin Castellanos, su padre Cesar Martin Castellanos (Pocho), su madre Nilda del Valle Climent (Pocha), su hermana Silvina Ofelia Castellanos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Frías. Cob. Sindicato de Farmacias. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Su padre César Martin, su madre Hilda, hermana, hermano politico, tios, primos, sobrinos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento. Pidiendo a Dios por su gloriosa resurreccion, lo acoja en el seno en la comunion con todos los Santos, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de San Agustin. Frias.

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. La comisión directiva y empleadas del Sindicato de Empleados de Farmacia de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero Hugo y acompañan a su esposa e hijos en tan triste momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Los trabajadores de Farmacias Afiliados al sindicato de empleados de Farmacia de Santiago del Estero (S.E.F.S.E.) participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Hugo y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan elevar oraciones en su querida memoria.

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. "Señor ya está ante ti, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Anita, Gaby y Fernando Morellini y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Marcelo, María Marta, Patricia Santiago y familia, participan su fallecimiento y despiden a Huguito con cariño y dan sus condolencias a toda la familia.

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus compañeros de Farmacia La Esquina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Violeta Giuggiolini de Jugo, sus hijas Ana Daniela y Milagros Jugo Giuggioloni participan del fallecimiento del padre de su amigo Juan. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la flia. en tan doloroso momento.

FARÍAS, ROSALÍA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/19|. Su esposo Yayo, su hijo Tronco, su nieta Samara, part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Caruso Cia. Arg. de Seguros. S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUEVARA, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Los compañeros de Fiscalia de Estado de su hijo Gino: Dr. Fabian Gil, Dr. Daniel Santillan, Gustavo Diaz, Pedro Luca, Victorino Veliz, Alfredo Ruiz, Javier Olivera, Oscar Camus, Pablo Toledo, Nardo Alluz, Pablo Morales, Gustavo Aguirre y Raul Paz, participan el fallecimiento del padre de su compañero Gino.

GUEVARA, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Fernando Cáceres participa con honda pena su fallecimiento y acompaña a su amigo Gino ante irreparable pérdida. Elevan otraciones en su memoria.

HEREDIA, CLEMAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Sus sobrinos, cuñados y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de San Marcos a las 11 hs. Casa de duelo Pje. Pedro Isnardi 768. Bº H. Hondo. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Mirta Neme, sus hijos José A, y Ricardo A. Pérez Neme y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Ana Lissi y familia participan su fallecimiento y acompañan a la Dra. Delcia Mujica en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE PAZ, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/19|. Querida Lili hoy solo queda esperar que el tiempo haga lo suyo y traiga paz, porque mientras permanezcas en nuestros corazones y mente, tu marcha solo habrá sido en cuerpo. Descansa en paz ya junto a nuestro Dios y hasta un próximo reencuentro en la otra vida. Su hermano político Antonio Paz, su esposa Elsa Ledesma, sus hijos Patricia, Sergio, Mariana y Carlos. nietos Antonella, Gastón, Micaela y Carlos acompañan a la flia. en este difícil momento.

NIEVA, HERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su hija Evelina del Valle, su hijo pol. Héctor Juárez, sus nietos Héctor Ariel, Ricardo Martín y Juan José participan con dolor su fallecimiento. sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Vuelta la Barranca.

NIEVA, HERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su nieto Ariel Juárez, Lorena Reinoso y bisnietos Narela, Facundo, Maitena y Pilar Juárez participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Vuelta la Barranca.

NIEVA, HERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su nieto Martín Juárez y bisnieta Milagros Juárez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Vuelta la Barranca.

NIEVA, HERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su nieto Juan Juárez, Silvana Villalba y sus bisnietos Santiago y Constanza Juárez participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Vuelta la Barranca.

PRADOS, ÁLVARO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Sus padres: Roxana y Tuly, su hno.: Ramiro y su abuela: Ana, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PRADOS, ÁLVARO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Amado Avi, hermoso sobrino, fuiste y serás siempre lo mejor que nos dió la vida. Alegraste con tu música y supiste desempeñarte con responsabilidad la tarea de técnico en laboratorio que lo hacías con esmero, celo y dedicación. Sobrino de mi alma, te extreñaremos muchísimo tanto tus tios Anita y Juan, primos Patricia y Mariana, Fredy, Néstor y Negro, sobrinos Florencia, Facundo, Gerónimo, Valentina y Ema. Alvarito, siempre estaras presente en nuestras mentes y corazones, descansa en paz muñeco mío. Te amamos y te amaremos siempre.

PRADOS, ÁLVARO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Dice Jesus: "Yo soy el camino la verdad y la vida, todo aquel que vive y cree en mi aunque muera vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamas". Rauli Paz y sus hermanas Virginia y Luisina y su padre Raúl Paz, participan con profundo dolor el fallecimiento de su incondicional amigo y hermano del alma Avi. Brille para el la luz que no tiene fin.

PRADOS, ÁLVARO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Dice Jesus: Yo soy el camino la verdad y la vida, todo aquel que vive y cree en mi aunque muera vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamas". Dr. Rene Diaz, su esposa Yuly Araujo y su hija Guadalupe, sus padres Rene y Eloisa acompañan a la familia Capilla en este momento de inmenso dolor. Brille para El la luz que no tiene fin.

PRADOS, ÁLVARO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Amalia, Eduardo, Fanny y Ramona Sayago Moya, acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan a Dios cristina resignación.

PRADOS, ÁLVARO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Sonia, Vivi y Ceci, amigas de su mamá Roxi, la acompañan en esta profunda tristeza, Rogamos consuelo en este momento de dolor.

PRADOS, ÁLVARO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tus compañeras y amigas; Doris, Ivana y Gloria, participan con dolor el fallecimiento del hijo de su amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, ÁLVARO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Luis Razzolini y Susana Trejo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y su tia Anita en tan irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

PRADOS, ÁLVARO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Gladys Juárez y Carlos Corvalán acompañan a su consuegra Tití Prados e hijas Valeria, Analia y Belen Avila Prados y respectivas familias en este dolorosa pérdida, que Dios les dé fortaleza. Ruegan una oración en su memoria.

VALLEJO DE LOBO, ELVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijas Mimí y Cecilia, hijo politico Oscar, nietos Santiago, Laura, Matías y Juan Emilio y bisnieto Lauty, participan con profundo e inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

VALLEJO DE LOBO, ELVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Sus hijos Andrés, Teti, Mimi, Carmen, Ceci, hijos pol. nietos y bisnietos, partic. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VALLEJO DE LOBO, ELVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. "Siempre te recordaremos con amor ". Su hermano Ramón Agustín Vallejo, hermana politica Estela Campos, sobrinos Erick Ramón y flia., y Aymara, perticipan con dolor tu partida con la esperanza del Reencuentro. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VALLEJO DE LOBO, ELVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Su sobrina Liliana del Carmen Vallejo, Adolfo Witte y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, OVIDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Su esposa Olga Rojas, sus hijos Teresa, Olga, Gustavo, Cristian, Yolanda, Marcos, Pia, Rosalia, hijos políticos, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel 421978.

HARON, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/05/19|. Adela Haron y su familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida ahijada y acompaña a su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

HARON, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/05/19|. "Morir no es cerrar los ojos porque llega la noche final, sino bajar los párpados para no ser encandilado por la luz de un amanecer. Entonces una flor se convirtió en estrella y hoy brilla más que un sol iluminando el camino de quienes quedamos aquí mirando el cielo, buscando su calidad y divertida presencia". Que el Señor te reciba en su gloria. Tus amigos Miriam, Daniela y Ale, te recordaremos eternamente. Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares.

HARON, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/05/19|. Miriam participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida hija del corazón María Eugenia, en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

TABORDA, MARIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/19 en Córdoba|. La partida de un padre, sin lugar a dudas, deja un gran vacío imposible de llenar. Lo cierto es que quedan grabados en los corazones lo más eterno de sus acciones, su sonrisa, los momentos vividos y compartidos. El abrazo incondicional que dio cobijo y calor de padre, amigo, hermano. Palabras que serán guardadas como el tesoro más valioso y su herencia de vida como símbolo de su paso por aquí hacia la eternidad. Acompañan al Prof. Mario Taborda en tan dificil momento, sus amigos: Germán Cerezo, Marisa Romano, Juan Orellana, Claudia Arias, Silda Gómez y Alejandra González.

YBASCA, ANSELMO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/19|. Sus hijos Liliana, Silvia, Elsa, Ariel, hijos políticos Hugo, René, Alberto y Alcira, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Herrera. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel 4219787.

Invitación a Misa

CORTÉS, HUGO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/12|. Cachín: y ... aquí estoy, otro año más sin vos, recordándote en el día de tu partida, el peor día de mi vida, cuando te arrancaron de mi lado, dejándome un inmenso dolor en el corazón. Me consuela muchísimo saber que fuiste una excelente persona y excelente hijo. Te recordare siempre hijo, siempre, hasta el día que volvamos a vernos. Te amo Cachin. Su padre Hugo Cortés, hermanas Silvia y Belén Cortés, su abuela Ayde y sobrinos invitan a la misa en la Pquia,. San José del bº Belgrano hoy a las 20 hs.

DÍAZ GALLARDO, JUAN CARLOS (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/17|. Siempre en nuestros corazones. Tu familia, esposa, hijos y nietos, invitan a la celebración religiosa que se celebrara en la capilla del colegio San José a las 7 hs y a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, el día Lunes 27 de Mayo, con motivo de cumplirse dos años de tu partida al Reino Celestial.

GÓMEZ, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sus hijos Carlos, Fany, Susy e Irma, sus nietos Lorena, Franco, Solange, Mara e Iván, bisnietos Bautista y Eleua invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita.

GOMEZ DE GALLO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Ya hoy un año y tu ausencia sigue intacta en mi madre querida, solo queria que supieras que sos y siempre serás el gran amor de mi vida. Nunca te olvidaré. Te amo. Su hijo Alfredo Gallo y familia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su querida memoria.

IBARRA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/97|. Mi querido hoy hace 22 años de tu inesperada partida al reino celestial, te fuiste en un dulce sueño como van los elegidos de Dios, sin una queja ni dolor. Eras un ser muy especial, tenias la grandeza de los puros de corazón, buen amigo, familiero, buen hijo, buen esposo y excelente padre, inculcaste a nuestro amado hijo, la cultura de la honradez, la humildad y las buenas costumbres. Cuánto te agradezco todo el amor que nos brindaste. Ahora nuestro único hijo ya está contigo gozando de la vida eterna, allí donde no hay penas, llanto ni dolor. Los amo, mis amores y los extraño cada día más y más, solo espero que cuando llegue mi hora y lo disponga el Creador, nos juntemos en un abrazo con nuestros familiares y amigos que se nos adelantaron en este viaje sin retorno. Tu esposa Gloria Ivonne Suffloni de Ibarra "Yoyi" que te amará hasta el último suspiro. "Besos al cielo". Ruego oraciones en sus queridas memorias. Se oficiará una misa hoy a las 20 hs en iglesia La Merced.

NEIROT, DANTE ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/16|. Papi: Hoy es un dia triste porque tu presencia viva y fisica ya no está con nosotros. Es triste porque ahoa vivimos de tus recuerdos y todo lo que viviste y vivimos en la tierra junto a vos, a tus enseñanzas y tus palabras. Tu recuerdo está todos los dias y cada hora, pero nos reconforta saber que estás con Nuestro Padre Dios, gozando de la vida vida eterna y la luz que no tiene fin. Por eso para pedir por el eterno descanso de tu alma, se oficiará una misa hoy en la parroquia Nstra. Sra. de Sumampa, a las 20 hs. Tu esposa Esther, tus hijos Silvia, Omar e hijo politico Ariel y tus amados nietos que siempre te recuerdan. Javier y Virginia Rios. Con cariño te recordamos y que tu alma descanse en paz.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Estoy muy dolido por la muerte de mi padre, tu me lo diste, quisiera tenerlo conmigo y con toda la familia, pero lo has llevado a tu casa, acepto tu voluntad Padre mío, tu hijo Jesús me enseño a rezar así: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, aunque no acabo de entender creo y confió en tu amor de Padre. Tus hijas Roxana, Sandra, Marcela, hijo político Mario, nietos y bisnietos, invitan a la misa a realizarse en la parroquia Santa Lucía a las 10 hs con motivo de cumplirse 9 meses de su partida.

GONZALEZ, EDIT DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. ''Señor permítele ingresar en el paraíso y contemplar la luz de tu rostro, que brille para ella la luz que no tiene fin''. Sus hijos Verónica, Anabel, Andrea, Lourdes, Nicolás y nietos/as, invitan a la misa que se oficiará hoy 26/05/19 en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, al cumplirse 9 días de su fallecimiemto. Se eleva una oración a su memoria.

GONZALEZ, EDIT DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. ''Señor recíbela en tus brazos y goce de tu reino que descanse en paz, que brille para ella la luz que no tiene fin''. Sus hermanos Humberto, Omar, Enzo, Sofía, Carlos, Gino y sus respectivas flias, invitan a la misa que se oficiará hoy 26/05/19 en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se eleva una oración a su memoria.

SAAD, ROBERTO ABDALA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/19|. Su esposa María Yolanda Tonani, sus hijos Roberto Daniel, María Rosa, y José Alfredo, hijos políticos y nietos, agradecen profundamente a los Dres. Mujica, Toranzo, Lagos, Elean y Barbur; a José, Analia, Rebeca y Julieta; al hospital zonal Monseñor Jorge Gottau de Añatuya, por la atención brindada en el transcurso de su enfermedad e invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral de Añatuya con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Recordatorios

COLUCCI, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) 26/5/46- 26/5/02|. Sara Celia Aguirre y sus nietos Luis Franco, Giuliano y Mauro Colucci. Ruegan una oración en su memoria.