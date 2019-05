Walter Lazarte logró el primer lugar en el Ultramaratón en la modalidad 6 horas

25/05/2019 - 23:29 Termas

Lejos de abandonar la lucha cuando sufrió un accidente por el cual quedó en silla de ruedas, el deportista especial, Walter Lazarte sigue luchando y tuvo una brillante participación en la categoría Silla de Ruedas, en el Ultramaratón que se realizó en el autódromo internacional Termas de Río Hondo.

Lazarte es uno de los pocos deportistas especiales que se animan a participar en una competencia larga y muy dura para los atletas que se vuelcan a este tipo de evento. El termense participó en la modalidad 6 horas y finalizó en la primera colocación en la general con 87 kilómetros recorridos.

“Tenía las mejores expectativas de poder completar 100 kilómetros. No se pudo. El clima no acompañó, mucho viento que me impidió poder mantener un ritmo importante de carrera. Pero estoy contento y feliz por haber logrado finalizar esta nueva competencia. Quiero agradecer a mi entrenador, a mis sponsors, a los amigos que me estuvieron acompañando. Para el próximo año el objetivo es participar en las 12 horas, trabajaremos para ello. Para esta prueba me preparé cerca de 4 meses entre las actividades en la ruta y el gimnasio”, expresó Lazarte.

Cabe destacar que el Ultramaratón contó con la participación de más 300 atletas de Argentina y de países extranjeros que corrieron en distintas categorías.