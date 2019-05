Güemes, por un primer paso firme

26/05/2019 - 01:43 Deportivo

El pueblo azulgrana vive horas felices. Esta tarde, Güemes comenzará a jugar nada más y nada menos que otra final en busca del ascenso al Torneo Federal A.

En Córdoba, el Gaucho irá por un buen resultado de cara a la revancha que será la semana que viene en suelo santiagueño.

Esta tarde, a partir de las 16.30, los dirigidos por Pablo Martel visitarán a Atenas de Río Cuarto, en la final de ida de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur, que hace disputar el Consejo Federal de AFA. Cabe destacar que el ganador de esta final recién podrá jugar por el ascenso al Torneo Federal A.

Para el cotejo de hoy no se admitió la presencia de público visitante, por lo que los hinchas azulgranas no pudieron viajar a la vecina provincia. La policía de Córdoba, a través de su Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, comunicó la decisión que indica que el duelo de hoy tenga únicamente la presencia de público local.

El sanjuanino Pablo Núñez será el encargado de impartir justicia. El árbitro estará acompañado por sus coterráneos Gabriel González y Cristian Vila.

El entrenador de Güemes, Pablo Martel, no realizará modificaciones para el encuentro de hoy en Río Cuarto. El defensor Monje no pudo trabajar en la semana con normalidad y llevó a cabo únicamente tareas diferenciadas. De esta manera, no llega en condiciones para esta primera final de la Región Centro. Cabe destacar que Adrián Gómez, quien fue su reemplazante en el encuentro pasado frente a Américo Tesorieri, cumplió una muy buena labor y marcó uno de los goles de la victoria del equipo dirigido por Pablo Martel por 3 a 2 en el estadio Arturo Miranda, el domingo pasado en la revancha ante los catamarqueños.

Chance

De esta manera, el Gaucho formaría desde el arranque con este once: Juan Mendonça; Adrián Gómez, Jonathan Páez, Fernando Maldonado y Alejandro Montiel; César Montiglio, Nicolás Juárez, Pablo López; Raúl Zelaya; Claudio Vega y Luis Leguizamón.

El rival de hoy será un durísimo escollo para los santiagueños. Atenas de Río Cuarto es un rival tradicional para los elencos santiagueños en las competiciones de ascenso.

De local, Atenas siempre se hizo fuerte. En octavos o segunda fase clasificatoria, enfrentó a Las Palmas de Córdoba. En la ida, igualaron 0 a 0 y en la vuelta, Atenas se impuso 1 a 0, en condición de local.

En los cuartos de final el rival fue Almirante Brown de Malagueño. El “Verde” ganó como local 2 a 0 y afuera cayó 1 a 0.

Ya en la instancia de semifinales, se midió ante el duro Acción Juvenil de General Deheza. En el primer cotejo de la serie, Acción Juvenil se impuso 2 a 1 y en la vuelta el “Verde” ganó 1 a 0. De esta manera, Atenas se metió en la final de la región al imponerse en los penales por 5 a 4.

Para esta serie el gol de visitante no tendrá incidencia, por lo que en la revancha, de permanecer la igualdad en goles, la clasificación a la final por el ascenso se dará con tiros desde el punto del penal. Güemes va por más y tiene el ascenso entre ceja y ceja.