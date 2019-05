Old Lions no pudo con el puntero y se quedó sin invicto

26/05/2019 - 01:55 Deportivo

Old Lions cayó ante Tucumán Rugby por 65 a 12, en el duelo entre puntero y escolta del Torneo Regional del NOA, con lo que cortó su racha de ocho victorias consecutivas.

El partido, correspondiente a la décima fecha del campeonato, se jugó en cancha de Tucumán Rugby, donde el conjunto verdinegro ratificó por qué es el gran candidato de todos.

El marcador refleja claramente la gran supremacía del equipo tucumano que jugó a gran nivel y aprovechó una tarde para el olvido de los “Viejos Leones”.

Ya a los 10 minutos el local estaba arriba 10 a 0 e insinuaba lo que pasaría con el correr de los minutos.

Así en una ráfaga Tucumán Rugby apoyó dos nuevos tries entre los 23 y los 26 minutos para ponerse 20 a 0 y aunque Old Lions descontó a través de Matías Barraza, nuevamente Tucumán Rugby golpeó sobre el final y cerró el primer tiempo 30 a 5 arriba.

En el complemento nada cambió y el local fue el dueño absoluto del trámite ante un rival que nunca pudo mostrar todo lo que viene dando en el certamen.

El único líder del Regional apoyó 5 tries más y terminó dibujando un resultado a todas luces sorprendente teniendo en cuenta la gran campaña de Old Lions.

Ahora el “León” afrontará un partido clave el próximo fin de semana ante otro rival de mucho peso, Natación y Gimnasia, que en caso de ganar hoy quedará como escolta.

La jornada de ayer se completó con el triunfo de Los Tarcos sobre Lince por 55 a 10 y con la victoria de Tucumán Lawn Tennis frente a Universitario de Tucumán por 27 a 20.

La fecha se completará hoy con estos partidos: desde las 16.10, Gimnasia y Tiro vs. Cardenales, Natación y Gimnasia vs. Jockey Club de Salta y Huirapuca vs. Universitario de Salta; 16.30, Santiago Lawn Tennis vs. Jockey Club de Tucumán.