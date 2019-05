Golpeaba a su novia embarazada, intervino un policía y lo pegó también

26/05/2019 - 16:13 Policiales

En horas de la madrugada de este domingo, un efectivo de Chilca Juliana denunció en la Comisaría 39 de Los Telares que había sido víctima de agresiones en momentos que intentaba calmar a un violento sujeto.

De acuerdo con el testimonio del uniformado, de 27 años, alrededor de las tres una joven embarazada se subió a su auto mientras regresaba a su ciudad tras prestar servicio en Sumampa, y le pidió ayuda ya que su novio la estaba pegando.

Tras esto, apareció el agresor identificado como Mauro Juárez, quien abrió el vehículo y quiso golpear a la mujer, momento en el que intervino el joven policía y resultó con agresiones por parte de Juárez.

En la denuncia, el efectivo explicó que no conforme con haberlo agredido a él y a la mujer embarazada, el violento sujeto se tiró sobre el capot de su auto y lo amenazó diciéndole "vos no me conoces a mí. Ya te voy a agarrar".

Ahora, personal policial busca dar con el agresor que ya fue identificado, así como también busca recavar el testimonio de la joven agredida y de ocasionales testigos del hecho.