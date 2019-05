Teruel admitió los abusos: “Saber que fui un abusador es un bajón”

26/05/2019 - 21:50 Pura Vida

En las últimas horas, se difundió un audio en el que Marcos Lautaro Teruel, hijo de Mario, cantante de Los Nocheros, reconoció haber abusado sexualmente de una menor. En la grabación, admite los hechos de los que fue acusado y trata de pedirle disculpas por lo sucedido.

La víctima, ahora de 16 años, grabó una charla informal con el joven y éste expresa su necesidad “de sacarlo” al hecho, al que al mismo tiempo tilda de “una boludez”.

“No sé, bol…, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque sí me di cuenta. Y nada, y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que cul… que fui, eras re pendeja, habrá sido hace 10 años”, expresó Teruel.

Y agregó: “Para tu vieja también, ya sé que es mucho más difícil, pero nada… Tampoco me gustaría verle la cara a tu vieja y que se entere que soy un hijo de mil p... Porque soy moquero, mujeriego, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que sí lo fui, es un bajón”.

En el mismo sentido, Teruel le cuenta a la joven que días antes de que le pidiera disculpas, “una amiga de añares” lo había escrachado en Facebook a él y a dos amigos suyos por haber abusado de ella.

Y remarca: “Fue una situación muy densa. Pero cuando me pasó eso, lo primero en que pensé fue en vos, yo quería pedir disculpas hace ya rato y ahora es la oportunidad”.

El individuo está acusado de los delitos de exhibiciones obscenas agravadas (precisamente en dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (también en dos hechos) en concurso real.

En el expediente consta que el individuo arrastraba a la nena hasta el baño, donde la obligaba a practicarle sexo oral, pero ella, por miedo, no lo contó. Teruel tenía 18 años al momento de los abusos.