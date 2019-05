CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Lunes 27 de mayo de 2019

26/05/2019 - 21:36 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.00 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 RODANDO FOOD TRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO REGIONAL: MITRE VS. DEFENSORE DE FORRES

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: CENTRAL CBA VS. DEF. DEL SUD

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.45 BÁSQUET POR CANAL 14 OLÍMPICO VS. LA UNIÓN (JUEGO 1) - VIVO

00.00 VIVIR SANTIAGO

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 7BACK IN TIME

PELÍCULAS

CINEMAX

12.06 SE BUSCA

02.08 EN LA LÍNEA DE FUEGO

04.39 NOVIO HELADO, CORAZÓN CALIENTE

06.20 UN MUNDO SIN HOMBRES

07.54 HOP. REBELDE SIN PASCUA

09.44 ESPERANDO POR SIEMPRE

11.35 COLMILLO BLANCO

13.49 ¡PARA! O MI MAMÁ DISPARA

15.32 THE AVENGERS. LOS VENGADORES

18.14 FIN DE CURSO

20.15 PARQUE JURÁSICO III

22.00 THE AVENGERS. LOS VENGADORES

TNT

00.06 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

07.26 TNT BUZZ

07.28 LOS INCREÍBLES

09.27 ZOOTRÓPOLIS

11.16 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

13.31 FIREWALL

15.27 CAPITÁN PHILLIPS

17.48 LA LEYENDA DE TARZÁN

19.40 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

22.00 GIGANTES DE ACERO

00.22 NUESTRO VIDEO PROHIBIDO

02.01 SI FUERAS YO

TCM

07.01 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.08 LOST

07.52 LOST

08.37 LOST

09.25 LOST

10.10 LOST

16.40 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

18.25 ADICTOS AL AMOR

20.10 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

22.00 PÁNICO Y LOCURA EN LAS VEGAS

00.02 ANALÍZAME

01.48 40 DÍAS Y 40 NOCHES

SPACE

06.21 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.29 BORNING. MÁS RÁPIDO, MÁS PELIGROSO

08.08 COMBATE

09.35 HANNA

11.29 KARATE KID

15.47 S.W.A.T.

17.51 EL SEXTO DÍA

20.04 DAÑO COLATERAL

22.00 SABOTAJE

23.55 ATRAPEN AL GRINGO

01.32 LEGIÓN DE ÁNGELES

03.09 TERRITORIO GRIZZLY

04.40 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE

CINECANAL

10.30 INFOCOMERCIAL

11.00 BABE, EL CHANCHITO VALIENTE

12.25 HOTEL TRANSYLVANIA

13.57 EL DADOR DE RECUERDOS

15.35 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

17.40 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA.

19.50 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

22.00 SECUESTRO

23.37 GREEN ROOM

01.15 HOGAR DULCE INFIERNO

A DÓNDE IR

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* ESTE VIERNES 31, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “SANTIAGO ES SEMILLA DE VIDA”. ACTUARÁN CLAUDIO ACOSTA, DELESTERO, SOMBRITA ALGARROBERA (FRÍAS), EL DESIGNIO (QUIMILÍ), MILY DAYUB, LOS DUENDES DEL SALITRE Y LA ESCUELA DE DANZAS ROSINA BAUMANN.

* EL DOMINGO 30 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 17, A.N.I.M.A.L, VISCERYS, VULGAR, CARADURAS, MARY JANE, ESCORIA S.E.H.C Y DEMON BLUES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* ESTE VIERNES 31, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN Y TERTULIA, ACTUARÁ ALE CARABAJAL CUARTETO.

* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA LA OBRA TEATRAL “EL VESTIDOR”, CON ARTURO PUIG Y JORGE MARRALE.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

EL SÁBADO 8 DE JUNIO, A LAS 23, LA FIESTA DEL DESIERTO CON LOS ARCANOS DEL DESIERTO, LA BANDA DEL PETISO, ULTRAVIOLETA Y SOL DEL MONTE.

HÉRCULES

(OCHIUZZI 376)

* SÁBADO 15 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 22, DÚO OBLIVION, PAULINHO DO PINHO.

CINES

SUNSTAR

ALADDIN (3D)

AVENTURA (ATP)

14:10 (Cast) 16:45 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:35 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20:35 (Cast) 00:00 (Cast)

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS (2D)

DRAMA, COMEDIA (+ 13 AÑOS)

14:30 (Cast) 18:00 (Cast)

POKEMÓN DETECTIVE PIKACHU (2D)

AVENTURA (ATP)

26/05 14:20 (Cast) 17:00 (Cast) LA MALDICIÓN DE LA LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 29/05 19:30 (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

22:00 (Subt) 00:35 (Subt)

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D)

AVENTURA (ATP)

13:50 (Cast) 16:05 hs (Cast) 18:20 (Cast)

BRIGHTBURN: EL HIJO DE LA OSCURIDAD (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

20:35 (Subt) 22:35 (Subt) 00:30 hs (Subt)

ALADDIN (2D)

AVENTURA (ATP)

13:45 (Cast) 16:20 (Cast) 19:00 (Cast) 21:45 (Cast) 00:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALADDIN ATP CASTELLANO 2D 17:10 - 19:30- 19:50 - 22:40

CASTELLANO 3D 16:20

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO 2 APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:00

POKEMÓN: DETECTIVE PIKACHU ATP

CASTELLANO 2D 22:20

AVENGERS: ENDGAME APTO 13 años

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO JUEVES) CASTELLANO 3D 19:00

VENTA ANTICIPADA 30/05/2019

GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:00- 19:50- 22:30

06/06/2019

X-MEN: DARK PHOENIX

CASTELLANO 2D 22:40