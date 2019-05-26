CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Lunes 27 de mayo de 2019

-
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.00 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 RODANDO FOOD TRUCKS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO REGIONAL: MITRE VS. DEFENSORE DE FORRES
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: CENTRAL CBA VS. DEF. DEL SUD
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.45 BÁSQUET POR CANAL 14 OLÍMPICO VS. LA UNIÓN (JUEGO 1) - VIVO
00.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 7BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
12.06 SE BUSCA
02.08 EN LA LÍNEA DE FUEGO
04.39 NOVIO HELADO, CORAZÓN CALIENTE
06.20 UN MUNDO SIN HOMBRES
07.54 HOP. REBELDE SIN PASCUA
09.44 ESPERANDO POR SIEMPRE
11.35 COLMILLO BLANCO
13.49 ¡PARA! O MI MAMÁ DISPARA
15.32 THE AVENGERS. LOS VENGADORES
18.14 FIN DE CURSO
20.15 PARQUE JURÁSICO III
22.00 THE AVENGERS. LOS VENGADORES
TNT
00.06 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
07.26 TNT BUZZ
07.28 LOS INCREÍBLES
09.27 ZOOTRÓPOLIS
11.16 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
13.31 FIREWALL
15.27 CAPITÁN PHILLIPS
17.48 LA LEYENDA DE TARZÁN
19.40 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA
22.00 GIGANTES DE ACERO
00.22 NUESTRO VIDEO PROHIBIDO
02.01 SI FUERAS YO
TCM
07.01 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.08 LOST
07.52 LOST
08.37 LOST
09.25 LOST
10.10 LOST
16.40 EL SOLTERO MÁS CODICIADO
18.25 ADICTOS AL AMOR
20.10 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
22.00 PÁNICO Y LOCURA EN LAS VEGAS
00.02 ANALÍZAME
01.48 40 DÍAS Y 40 NOCHES
SPACE
06.21 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.29 BORNING. MÁS RÁPIDO, MÁS PELIGROSO
08.08 COMBATE
09.35 HANNA
11.29 KARATE KID
15.47 S.W.A.T.
17.51 EL SEXTO DÍA
20.04 DAÑO COLATERAL
22.00 SABOTAJE
23.55 ATRAPEN AL GRINGO
01.32 LEGIÓN DE ÁNGELES
03.09 TERRITORIO GRIZZLY
04.40 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE
CINECANAL
10.30 INFOCOMERCIAL
11.00 BABE, EL CHANCHITO VALIENTE
12.25 HOTEL TRANSYLVANIA
13.57 EL DADOR DE RECUERDOS
15.35 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
17.40 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA.
19.50 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL
22.00 SECUESTRO
23.37 GREEN ROOM
01.15 HOGAR DULCE INFIERNO
A DÓNDE IR
TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* ESTE VIERNES 31, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “SANTIAGO ES SEMILLA DE VIDA”. ACTUARÁN CLAUDIO ACOSTA, DELESTERO, SOMBRITA ALGARROBERA (FRÍAS), EL DESIGNIO (QUIMILÍ), MILY DAYUB, LOS DUENDES DEL SALITRE Y LA ESCUELA DE DANZAS ROSINA BAUMANN.
* EL DOMINGO 30 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 17, A.N.I.M.A.L, VISCERYS, VULGAR, CARADURAS, MARY JANE, ESCORIA S.E.H.C Y DEMON BLUES.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* ESTE VIERNES 31, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN Y TERTULIA, ACTUARÁ ALE CARABAJAL CUARTETO.
* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA LA OBRA TEATRAL “EL VESTIDOR”, CON ARTURO PUIG Y JORGE MARRALE.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
EL SÁBADO 8 DE JUNIO, A LAS 23, LA FIESTA DEL DESIERTO CON LOS ARCANOS DEL DESIERTO, LA BANDA DEL PETISO, ULTRAVIOLETA Y SOL DEL MONTE.
HÉRCULES
(OCHIUZZI 376)
* SÁBADO 15 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 22, DÚO OBLIVION, PAULINHO DO PINHO.
CINES
SUNSTAR
ALADDIN (3D)
AVENTURA (ATP)
14:10 (Cast) 16:45 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast) 00:35 (Cast)
LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
20:35 (Cast) 00:00 (Cast)
EL CUENTO DE LAS COMADREJAS (2D)
DRAMA, COMEDIA (+ 13 AÑOS)
14:30 (Cast) 18:00 (Cast)
POKEMÓN DETECTIVE PIKACHU (2D)
AVENTURA (ATP)
26/05 14:20 (Cast) 17:00 (Cast) LA MALDICIÓN DE LA LLORONA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 29/05 19:30 (Subt)
JOHN WICK 3 (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
22:00 (Subt) 00:35 (Subt)
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (2D)
AVENTURA (ATP)
13:50 (Cast) 16:05 hs (Cast) 18:20 (Cast)
BRIGHTBURN: EL HIJO DE LA OSCURIDAD (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
20:35 (Subt) 22:35 (Subt) 00:30 hs (Subt)
ALADDIN (2D)
AVENTURA (ATP)
13:45 (Cast) 16:20 (Cast) 19:00 (Cast) 21:45 (Cast) 00:20 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALADDIN ATP CASTELLANO 2D 17:10 - 19:30- 19:50 - 22:40
CASTELLANO 3D 16:20
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO 2 APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:00
POKEMÓN: DETECTIVE PIKACHU ATP
CASTELLANO 2D 22:20
AVENGERS: ENDGAME APTO 13 años
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO JUEVES) CASTELLANO 3D 19:00
VENTA ANTICIPADA 30/05/2019
GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:00- 19:50- 22:30
06/06/2019
X-MEN: DARK PHOENIX
CASTELLANO 2D 22:40