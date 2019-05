A partir de junio la nafta premium más barata superará los $53 por litro

26/05/2019 - 22:19 Economía

Tras los incrementos aplicados a principios de este mes por las petroleras que llevaron el precio de la nafta Premium por encima de los $50, en junio habrá un nuevo reajuste en el valor de los combustibles, pero esta vez el factor que influirá es el reacomodamiento del ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) y el IDC (Impuesto al Dióxido de Carbono) por lo cual el incremento será en promedio de $1,50 por litro.

Un dato a tener en cuenta es que el precio de los combustibles está compuesto por la carga impositiva que lleva implícito así como también por las variaciones en el precio del petróleo, el dólar, la inflación y los costos fijos de los expendedores.

El último reajuste que aplicó la petrolera YPF que tiene los valores más económicos del mercado, a inicios de este mes, incluyó a todos ellos. Pero, en el caso del componente impositivo, aumentó sólo el 50% de lo que debía aumentar por la corrección trimestral del ITC e IDC. Ahora, en junio se aplicará la segunda mitad de ese aumento. Por lo pronto, en cuanto al resto de los componentes, en principio no habría nuevos reajustes. Pese a que las petroleras señalan que están un 8% retrasados en el precio en surtidor de los combustibles líquidos.

La última suba, aplicada a principios de mayo, llevó a $46,56 el litro de nafta Súper y el de Infinia a $51,94. En el caso del gasoil el D500 se ubicó en $43,55 y el litro del diésel Infinia, en $51.

Para junio, el presidente de la Cámara de Expendedores local (Cepase) Pedro Llorvandi, indicó que por el alza de esos impuestos, la suba será “en el caso de la nafta Súper, Premium y en el Gasoil Premium, de $1,50 por litro y el gasoil común estimamos de 1,20 por litro”.

Esos valores de aumento, llevarían el litro de Súper, a $48. A su vez, el litro de nafta Infinia pasaría a los $53,44. El litro de gasoil 500 a $44,75 y el del diésel Infinia, a $52,50.

Llorvandi, aclaró que “de ahí en más dependerá de cada petrolera que esté unos centavos para abajo o para arriba, eso va a ser desde el 1 de junio incluyendo ITC e IDC ambos impuestos nacionales”. Puntualizó además que “hasta ahora, la información que tenemos de las petroleras es que no van a producir aumentos -al margen de este componente impositivo- mientras tengan estos valores porque ya está estable el valor del petróleo internacional, hace 30 días que no tiene movimientos excesivos y lo mismo pasa con el dólar oficial que se mueve en la banda de $44,50 a $46,50 y no habría, en principio, cambios de precios desde las petroleras”.

No obstante, “hay que recordar que las petroleras siguen insistiendo que están 8 puntos por abajo del valor del que tendrían que tener los combustibles líquidos, pero por el momento pareciera que no hay un guiño político como para aplicar ese aumento”.