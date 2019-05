Podría interrumpirse el calendario por carencia de vacunas contra la meningitis

26/05/2019 - 22:26 Santiago

Es oscuro el panorama en la provincia ante la falta de provisión de dosis de vacunas contra la meningitis, lo que podría desencadenar en la interrupción del calendario anual obligatorio, si persiste esta situación originada desde la cartera sanitaria nacional.

La situación generó una gran preocupación en las autoridades de Salud, que esperan una respuesta a los reclamos efectuados a la Nación, según confirmaron a EL LIBERAL altas fuentes ministeriales consultadas.

El problema se hace sentir desde hace tiempo en Santiago del Estero, y las autoridades sanitarias siguen sin recibir respuestas a sus reclamos, mientras -según aseguran- “la población de riesgo sigue siendo la misma”.

“¿Qué tan serio es esto? Es muy grave, porque la falta de vacunas contra la meningitis puede llevar a que se deba postergar el calendario nacional obligatorio que está dispuesto desde la cartera sanitaria de la Nación desde hace muchos años. La preocupación es grande y creciente”, aseguró la fuente consultada por EL LIBERAL.

La semana pasada, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero se quejaron porque durante el primer trimestre del 2019 se recibieron 7.200 dosis de las 18.191 programadas, pero en envíos pequeños de 2.800 dosis.

“Lo peor de todo es que la población en riesgo se mantiene y no se puede descuidar, así que la situación seguirá agravándose si no se revierte este tema, que no lo sufre sólo Santiago, sino que son varias las provincias que están en la misma situación”, aseguraron desde la cartera sanitaria.

Las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Río Negro también denunciaron este problema ya que el Estado nacional debe garantizar la gratuidad, obligatoriedad y la disponibilidad de vacunas y del acceso a los servicios de vacunación.

Incomunicación

“Lo peor de todo esto es que desde Nación no nos dan una salida, no tenemos respuestas y eso hace que la incertidumbre sea mayor y no sepamos qué hacer”, dijo uno de los funcionarios consultados.

Explicaron que la Nación no adquiere las vacunas, “y para las provincias es imposible hacer frente a los costos”.

“No es lo mismo que vayamos a comprar las vacunas como Santiago del Estero, Córdoba o La Rioja, a que si se iría como país. Las cantidades son otras y por ende las cotizaciones también”, precisaron.

En dos semanas se desarrollará un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que lo integran todos los ministros de Salud del país, y se espera que allí se tenga alguna respuesta a este problema, “porque será el tema principal que se va a tocar”.

Irregularidad

Según se reveló, desde el mes de julio del año 2018 comenzaron a discontinuar la entrega de la vacuna contra la meningitis, enviando el 10% del total pedido mensual, sin respuesta a las solicitudes, debiendo así entre el 1º y 2º trimestre de este año, 26.303 dosis. En consecuencia, por la falta de distribución de estas vacunas, hay un 50% de faltantes del 2019 más las 35.889 que deben del año 2018.

Así para el año 2019 en el segundo trimestre sólo recibieron 2.880 dosis de las 18.191 programadas con un total de faltantes del 72% de los dos trimestres del corriente año.

“La meningitis es una enfermedad que puede tener consecuencias fatales o causar secuelas neurológicas irreversibles, ya que la bacteria de meningococo produce la inflamación de la membrana del cerebro y puede llevar a una infección generalizada”, explicaron.