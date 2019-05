Lectura del santo evangelio según san Juan 15,26-16,4a

26/05/2019 - 22:32 El Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - “Cuando venga el Defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga; más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho”.

Reflexión

Hemos entrado ya en la sexta semana de Pascua y así, progresivamente vamos tomando conciencia de las consecuencias de la experiencia pascual. No nos encontramos sólo ante una conmemoración anual de unos hechos ocurridos en tiempos lejanos.

Tampoco ante un hecho que, aunque importante, parece no tener relevancia para la humanidad hoy. Ciertamente tenemos delante un reto inmenso: anunciar la Muerte y Resurrección de Jesucristo en un medio hostil. Hostilidad e indiferencia. Posiblemente esta sea más peligrosa que aquella.

Los viajes de San Pablo que estamos escuchando en estos días y que responden a una misión que se les ha encomendado: “separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea a que los he llamado”, nos presentan un estilo misionero. El mismo estilo de Jesús. Ir al encuentro de la gente. Compartir con las personas y conversar con ellas. Y será este diálogo sereno el clima propicio para comunicar la Buena Noticia que se les ha encargado difundir.

San Lucas refiere la experiencia de Lidia, que escucha con atención. Si a los de Emaús les abre el entendimiento para que comprendan el sentido de las Escrituras, a esta mujer de Tiatira, el Señor le abre el corazón. El testimonio de lo ocurrido en ella debió arrastrar a la familia. Así se desprende de lo que dice el texto de los Hechos: “Se bautizó con toda su familia”.

La existencia se torna elocuente cuando es adentrada en una experiencia iluminadora y ciertamente el encuentro con Jesús de quien Pablo está hablando, renueva interiormente y convierte al que le acoge en señal para otros, que serán movidos también a adherirse al Resucitado.

Ha comenzado Jesús a referirse al Espíritu que será enviado como consecuencia de la Pascua. Juan lo ha señalado explícitamente, en el marco de la fiesta de las Tiendas y con la simbología del agua: “Porque aún no había Espíritu, pues Jesús no había sido glorificado.” (Jn. 7, 39) En el pasaje evangélico de hoy, la misión del Espíritu está vinculada a un testimonio: El Espíritu de la Verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Frente a las acusaciones y falsos testimonios aducidos para condenar a Jesús y descalificar así su obra, un Testigo superior avala la autenticidad mesiánica de Jesús y lleva a descubrir en sus obras la actuación del Padre.

Ratifica a Jesús como el Ungido y conduce a los discípulos al reconocimiento de su condición de Señor. Juan nos sitúa ante la unidad esencial de la Pascua: al anochecer del primer día de la semana... recibid el Espíritu Santo. Con ello capacita y encomienda una misión que es continuación de la suya y está vinculada al testimonio del Espíritu.

Para que haya continuidad es preciso recibir el Don que no es otro que el mismo Espíritu Santo. Así como ha dado testimonio el Espíritu, los discípulos lo darán también. No es un testimonio distinto, sino el mismo, pues viniendo en socorro de nuestra debilidad, nos lleva a recordar todo lo que Jesús dijo y llevó a cabo, conduciendo al conocimiento de la verdad plena. Será, pues, desde esta experiencia como se pueda testificar en línea con el testimonio del Espíritu, que Jesús es Señor.

Y esto se continúa en la experiencia de la comunión fraterna. El amor entre los discípulos permitirá el reconocimiento de la condición discipular de sus seguidores.