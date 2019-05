Carlos Rosenkrantz criticó a Fernández

26/05/2019 - 23:37 Política

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, cuestionó las advertencias de Alberto Fernández a los jueces que investigan a Cristina Kirchner, al asegurar que “van a tener que dar explicaciones”.

“Sus afirmaciones fueron un poco ambiguas y no muy felices”, expresó el presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre la frase del candidato presidencial del kirchnerismo.

“Van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”, fue la frase de Fernández que despertó críticas y hasta una denuncia penal por amenazas. Y apuntó a los jueces y camaristas “Ercolini, Bonadío, Irurzun, Hornos y Geminiani”.

El titular de la Corte brindó una entrevista al diario Perfil, donde evitó hablar de la polémica que generó el pedido del expediente de la causa de Vialidad, que tiene como principal protagonista a la ex presidenta, que pudo haber frenado el inicio del juicio oral.

“Ese tema está pendiente de reasunción por la Corte, por lo que le pido que me conceda no pronunciarme al respecto”, afirmó. Y aseguró que no le consta que Alberto Fernández haya sido el intermediario ante el tribunal para lograr el pedido.

Rosenkrantz también minimizó su pelea con Lorenzetti y aseguró que la disputa “ya fue saldada”