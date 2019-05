Policía socorrió a embarazada de la “ira” de su novio golpeador y acabó con el auto destrozado

27/05/2019 - 00:03 Policiales

“¡Ayudame, que mi novio me está pegando!”, imploró la mujer y se subió al auto de un policía, cuyo vehículo sufrió las consecuencias de diez minutos de ira y crisis de pareja.

La denuncia fue interpuesta por el agente de policía, Daniel Alberto Sosa, con residencia en Chilca Juliana, Salavina.

Indicó que mientras circulaba por avenida Néstor Kirchner y Libertad, en Los Telares, una mujer lo frenó e ingresó al coche.

“Ayudame, mi novio me está pegando”, le pidió.

Detrás, arribó un sujeto furioso, gritándole que salga “ya mismo del auto”.

Escándalo

Sosa bajó para intentar calmar al desconocido, pero éste abrió la otra puerta y retiró con fuerza a la desesperada desconocida.

Afuera, el sujeto le asestó varias trompadas en el rostro y en el estómago a la mujer embarazada.

El policía procuró hacer cesar la violencia y a cambio recibió dos codazos directo al abdomen.

Rápido, Sosa ascendió al coche dispuesto a alejarse del lugar, pero el personaje lo incluyó en su blanco de au incontenible ira.

Desbocado

En forma insólita, el agresor se recostó en el capó desafiante.

“Vos sos policía; vos no me puedes chocar; vos no me conoces a mí y ya te voy a agarrar”.

Sosa igual puso primera e intentó irse de la escena beligerante, pero el individuo lanzó varias trompadas al parabrisas.

Entre preocupado por el incidente, y azorado por el coche “marcado”, el policía aceleró y recaló en la Comisaría de Los Telares.

En minutos, los funcionarios habrían identificado al atacante como Mauro Juárez, con residencia en la ciudad Capital.

Paralizada

Mientras, la mujer aprovechó para escaparse y buscar otro auxilio en casa de un tío, con quien Juárez prefirió bajar el perfil.

Alertada, la fiscal Cecilia Gómez Castañeda dispuso que Juárez fuese aprehendido sin chistar, ante lo imprevisible de su conducta y el riesgo que representaba para los demás.

En principio, está denunciado por “daños”, sumado a las trompadas propinadas al funcionario policial, pero una levedad considerado con los golpes padecidos por su pareja, también de la Capital.