Nahitan Nández: “Me voy triste por la amarilla que me deja afuera”

27/05/2019 - 01:34 Mundo Boca

El mediocampista uruguayo de Boca Juniors Nahitan Nández se lamentó anoche por la amarilla que sumó frente a Argentinos Juniors que lo deja fuera de la final de la Copa Superliga, del próximo domingo ante Tigre.

“Principalmente estoy feliz porque conseguimos el objetivo de jugar una final más. Pero, me voy triste por la amarilla que deja afuera. Justo echaron a Marcone y en la única falta que hice me sacan amarilla”, comentó el ex jugador de Peñarol por TNT Sports.

Confianza

Y continuó: “Es lindo jugar finales, pero confío en mis compañeros y apoyaré desde donde me toque”.

“Sin dudas me siento identificado con este club. El cariño que me tienen es maravilloso, trato de disfrutar este momento. Estoy feliz en Boca”, expresó.