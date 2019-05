Herlan Peruglia se adueñó del Clásico 25 de Mayo

27/05/2019 - 01:43 Deportivo

Herlan Peruglia, con la monta de Jesús Rosales, se adueñó del Clásico 25 de Mayo, sobre 1.400 metros que fue una fiesta en el Hipódromo 27 de Abril.

Detrás se ubicaron Río Hermoso, Bay Orp, Sofiato Rate, Metronia, Mic Birthday. Los resultados fueron, en la 1ª carrera, premio Primera Junta (500 metros): 1) Secreto Mío; 2) Rubio Nuclear; 3) Sr. de los Cielos; 4) Mi Corredor. 2ª, premio Congresales (500): 1) Biciesto; 2) Incurable Team; 3) Don Lanzini; 4) Que Buen Niño; 5) Calamaro Querido. 3ª, premio C. Saavedra (500: 1) Míster Blue, Yes Or Not; 3) Calchinero; 4) Jorge Eduardo; 5) Los Talentos. 4ª, premio, Día de la Escarapela (1100: 1) Gato Siamés; 2) Queto Dad; 3) La Más Vale; 4) Great Man; 5) Buen Filo; 6) Moan; 7) Orienta Máster; 8) Forli Braian. 5ª, premio Libertad (1.200 m): 1) Fire Strike; 2) Othellnov; 3) Mal Sueño; 4) Storm Sky; 5) Norway Opera. 7ª, premio clásico Señor de los Milagros de Mailín (300): 1) Mustafá; 2) Lisandro. 8ª, premio Rubén Uñatez (1300): 1) Southern Honor; 2) Estoy Siempre; 3) Gin Fizz; 4) Parche en el Ojo; 5) Solución Blanc. 9ª, premio Cabildo Abierto (350): 1) El Pulpo; 2) Crasper; 3) Morey Cap; 4) Noble Frank. 10ª, premio clásico Día del Trabajador (310): 1) Aron; 2) Justus. 11ª, premio Manuel Alberdi (400): 1) Absolute Truth; 2) Rosendo; 3) Elmor Reyes; 4) Stecker.

12ª, premio Miguel de Azcuénaga (350): 1) Ludovisi; 2) Toro Viejo; 3) Fiorino; 4) Til Buri; 5) Costerito.